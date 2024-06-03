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范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

記者田暐瑋／綜合報導

范瑋琪（范范）因失言風波沉寂多時，2023年正式復出，之後又因老公陳建州涉入性騷爭議，不得不暫停演藝工作。6月1日在大陸南通的「夢之藍夢想音樂盛典」中重新登台，一連演唱多首經典歌，開心說道：「好像回到家的感覺。」引發微博網民的熱烈討論。

▲范瑋琪大陸復出。（圖／翻攝自微博）

▲范瑋琪大陸復出。（圖／翻攝自微博）

在南通的拼盤演唱會中，范瑋琪一連演唱了9首曲目，包括《最初的夢想》和《到不了》等，唱到一半眼眶泛淚，更一度哽咽：「我感覺好像…回到家的感覺，大概有5年沒有回來了…回來唱歌，你們給了我好大的勇氣、給了我好大的面子，真的謝謝你們，真的謝謝，感覺到你們對我的愛，還有……沒有忘記范范，謝謝你們。」

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▲范瑋琪大陸復出。（圖／翻攝自微博）

▲范瑋琪大陸復出。（圖／翻攝自微博）

范范好不容易走過失言風波，2022年舉辦兩場小型演唱會座無虛席，她原訂2023年9月要在北流舉辦睽違多時的個人演唱會，沒想到老公陳建州（黑人）捲入性騷風波，她在去年7月只能無奈將演唱會喊卡，更有人敲碗盼她舉辦個人演唱會。不過對於接下來是否有個人演唱會計畫？范范經紀人則向《ETtoday》回應：「謝謝主辦邀請，也謝謝大家關心。」

▲▼范瑋琪推出新單曲《不忘》。（圖／黑天使提供）

▲范瑋琪。（圖／黑天使提供）

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