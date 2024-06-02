愛紗驚喜同框《鬼滅》LiSA！　朝聖演唱會曝私下交情：完全被迷住

記者王靖淳／綜合報導

日本歌姬LiSA睽違6年來台，昨（1）日在林口體育館開唱，除了驚喜獻唱中文歌〈天黑黑〉之外，當演唱到動畫《鬼滅之刃》的主題曲〈紅蓮華〉時，更開放歌迷錄影，就連日籍女星愛紗也現身支持，事後更在IG秀出2人在後台的親密合照，透露彼此私下的真實關係。貼文一出，讓不少粉絲感到驚訝。

▲愛紗分享與LiSA的私下交情。（圖／翻攝自Instagram／aisa1108）

愛紗昨（1）日現身林口體育館，以行動力支持好友LiSA第13次的在台演唱會，透過她分享的自拍照可見到，2人趁空檔在後台相見歡，開心對鏡頭比出耶的手勢，露出招牌的笑容。愛紗分享，自己和LiSA因為從小愛表演而認識，同時也稱讚對方純真可愛又認真專注表演，「誰都會愛上她。」

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▲ LiSA。（圖／好玩國際文化提供）

愛紗表示，LiSA以往來台灣舉辦的演唱會，自己從來沒有一次有缺席過，因為她總是被對方的可愛俏皮、性感帥酷給逗樂、迷住。最後她也在文末歡迎好友回來台北，並與對方相約下次在台北小巨蛋相見，「I love you。」貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下「竟然是從小認識的朋友」、「妳們長好像」、「以為雙胞胎」的驚呼與稱讚的留言。

【愛紗全文】

LiSA的第13次台灣演唱會

我沒有一次缺席過

她的每一場演唱會越辦越大！

被她的可愛俏皮 我被逗得很開心

被她的性感帥酷 我完全被迷住

其實我們是從小認識的愛表演的朋友

從小純真可愛又認真專注表演的LiSA

誰都會愛上她了

LiSA歡迎回來台北！

下次在台北小巨蛋見

I love you