ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

八點檔男星潘逸安「大巨蛋VIP包廂」看球賽！　謝副院長岳父解鎖

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔男星潘逸安演出《世間情》、《甘味人生》、《天之驕女》等劇走紅，與老婆Vivian育有一子一女，昨日（1）帶孩子去看台北大巨蛋看職棒球賽，正好親睹黃仁勳開球。他發文感謝岳父，同時曬出VIP包廂的視角。

▲▼潘逸安謝岳父解鎖，一家四口台北大巨蛋包廂看球賽。（圖／翻攝自臉書）

▲潘逸安謝岳父解鎖，一家四口台北大巨蛋包廂看球賽。（圖／翻攝自臉書）

潘逸安曬出一連串照片，置身在台北大巨蛋，位子在本壘後方的高處看台。抱著兒子、女兒，讓孩子盡情感受賽事現場的氛圍，其中一張照片是VIP包廂內的美食，包括炙燒蔬菜、水果盅等輕食點心，還有可樂、氣泡水、果汁等。他透露兩個孩子太喜歡看棒球，整場都在跳舞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼潘逸安謝岳父解鎖，一家四口台北大巨蛋包廂看球賽。（圖／翻攝自臉書）

▲▼潘逸安謝岳父解鎖，一家四口台北大巨蛋包廂看球賽。（圖／翻攝自臉書）

▲潘逸安座位在本壘後方。（圖／翻攝自臉書）

▲▼潘逸安謝岳父解鎖，一家四口台北大巨蛋包廂看球賽。（圖／翻攝自臉書）

▲潘逸安曬出VIP包廂的美食。（圖／翻攝自臉書）

大巨蛋滿場觀眾，潘逸安正好看到NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳為中職味全龍主場開球。發文不忘感謝岳父帶他們一家解鎖台北大巨蛋VIP包廂。而他的岳父是北醫附設醫院的副院長張君照，疫情嚴峻期間岳父持續在第一線，他與妻子帶採買百份餐食前去慰勞醫護人員，同時探望醫師岳父，家族感情緊密。

▲▼潘逸安謝岳父解鎖，一家四口台北大巨蛋包廂看球賽。（圖／翻攝自臉書）

▲潘逸安正好目睹黃仁勳為中職開球。（圖／翻攝自臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！　「就當我們自己蠢」怒公開抄襲證據

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！　「就當我們自己蠢」怒公開抄襲證據

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

孫安佐爆在台灣「遭大卡車蓄意謀殺」！　還原泰國下蠱過程：反覆死很多次

孫安佐爆在台灣「遭大卡車蓄意謀殺」！　還原泰國下蠱過程：反覆死很多次

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！　「被綁床上6天」過非人生活：差點被弄死　

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！　「被綁床上6天」過非人生活：差點被弄死　

金鐘影后天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣

金鐘影后天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣

孫安佐現身控訴20分鐘全文！　泰警聯手巫醫「把我能量轉給老人」罹PTSD

孫安佐現身控訴20分鐘全文！　泰警聯手巫醫「把我能量轉給老人」罹PTSD

孫安佐房間被放滿符水！　亮出一大桶「喝下去苦苦的」直接吐掉

孫安佐房間被放滿符水！　亮出一大桶「喝下去苦苦的」直接吐掉

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm…夫妻淚崩

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm…夫妻淚崩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！　「就當我們自己蠢」怒公開抄襲證據

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

孫安佐爆在台灣「遭大卡車蓄意謀殺」！　還原泰國下蠱過程：反覆死很多次

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！　「被綁床上6天」過非人生活：差點被弄死　

金鐘影后天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣

孫安佐現身控訴20分鐘全文！　泰警聯手巫醫「把我能量轉給老人」罹PTSD

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

潘逸安, 台北大巨蛋, 大巨蛋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！
  2. 直擊《星光》林道遠轉當房仲「街上發宣傳單」　民眾目睹鞠躬身影讚爆
  3. 八點檔男星潘逸安「大巨蛋VIP包廂」看球賽！　謝副院長岳父解鎖
  4. 陽帆合體陳漢典還原《分手擂台》！動作神複製　80萬人笑瘋朝聖
  5. 曹西平PO文嘆孫安佐事件！　無奈：父母都是最後一個知道
  6. 李沛綾回歸八點檔　「3女互扯頭髮」火爆場面曝
  7. ＆TEAM王奕翔拍MV超台！霸氣喊「我愛你啦」　網笑歪：台味超重
  8. 五月天阿信唱完鳥巢宣布「休息」震撼彈！首吐委屈心聲　粉淚：歡迎回家
  9. 艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm…夫妻淚崩
  10. 8年前遭吳宗憲嗆不好笑！　博恩留陰影「重回《大熱門》雪恥」他道歉了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366