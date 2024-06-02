八點檔男星潘逸安「大巨蛋VIP包廂」看球賽！　謝副院長岳父解鎖

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔男星潘逸安演出《世間情》、《甘味人生》、《天之驕女》等劇走紅，與老婆Vivian育有一子一女，昨日（1）帶孩子去看台北大巨蛋看職棒球賽，正好親睹黃仁勳開球。他發文感謝岳父，同時曬出VIP包廂的視角。

▲潘逸安謝岳父解鎖，一家四口台北大巨蛋包廂看球賽。（圖／翻攝自臉書）

潘逸安曬出一連串照片，置身在台北大巨蛋，位子在本壘後方的高處看台。抱著兒子、女兒，讓孩子盡情感受賽事現場的氛圍，其中一張照片是VIP包廂內的美食，包括炙燒蔬菜、水果盅等輕食點心，還有可樂、氣泡水、果汁等。他透露兩個孩子太喜歡看棒球，整場都在跳舞。

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▲潘逸安座位在本壘後方。（圖／翻攝自臉書）

▲潘逸安曬出VIP包廂的美食。（圖／翻攝自臉書）



大巨蛋滿場觀眾，潘逸安正好看到NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳為中職味全龍主場開球。發文不忘感謝岳父帶他們一家解鎖台北大巨蛋VIP包廂。而他的岳父是北醫附設醫院的副院長張君照，疫情嚴峻期間岳父持續在第一線，他與妻子帶採買百份餐食前去慰勞醫護人員，同時探望醫師岳父，家族感情緊密。

▲潘逸安正好目睹黃仁勳為中職開球。（圖／翻攝自臉書）

