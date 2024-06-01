納豆女友依依慶生穿超辣！一低頭吹蠟燭「掉出超巨半球」形狀被看光

記者潘慧中／綜合報導

依依2017年被拍到和納豆（林郁智）約會，戀情隨之曝光，歷經男友生病、出院，她全程悉心照料，小倆口的感情也越趨穩定。日前適逢生日月，她1日在社群網站上傳一系列慶生照，火辣穿搭立刻成為討論焦點！

▲依依開心慶生。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



照片中，可以看到依依身穿淺咖色的無袖上衣，低胸剪裁襯托出她的渾圓東西半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。她戴著一副紅色的生日派對眼鏡，上頭還附有很多蠟燭裝飾，增添了歡樂的慶祝氣氛。

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▲依依越穿越辣！（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



不只這樣，依依和納豆及朋友們一起慶生時，她隨興放下一頭長髮，身穿灰色無袖的服裝，簡約大方又不失精緻，與她的整體風格相得益彰。

▲依依合體納豆慶生。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



除此之外，依依有次坐在一張木質桌子前，桌上擺放著一杯飲料和一個小蛋糕，低頭作勢吹蠟燭時，她單穿細肩帶背心，蕾絲綴飾增添了柔美魅力，若隱若現出豐滿上圍之外，也完美凸顯她性感的肩頸線條。

▲依依和納豆穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）