《鬼滅》LiSA來了！　收1禮物當場驚喊：好厲害

記者蔡琛儀／台北報導

日本人氣歌姬LiSA為超夯動畫《鬼滅之刃》而廣為人知，她明將在林口國立體育大學綜合體育館開唱，今（31日）舉辦記者會，主辦單位送上「秒殺歌姬」匾額，讓她驚喜直呼：「非常豪華的感覺，這是大家特別為我做的嗎？好厲害！我要帶回日本掛起來！」

▲LiSA明天將在林口開唱。（圖／好玩國際文化提供）

LiSA相隔6年來台，一開場先用中文打招呼：「大家好我是LiSA，好久不見我回來了。」透露自己超想念小籠包、鳳梨酥和珍珠奶茶，結尾也用中文說：「我想見到你們，明天見！」得知門票秒殺，她謙虛說「秒殺歌姬」是台灣粉絲、媒體給的頭銜。

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她自曝很認枕頭和棉被，所以亞洲巡演必帶自己的寢具，行李箱都被棉被塞滿；開唱前的早上起床後，她會把所有行程都設定為5分鐘內完成，登台前會有2個時段的拳擊訓練，「因為演唱會前很緊張，有時候不知道自己會往哪裡使力、怎麼唱歌跟使用喉嚨，適度運動讓身體熱起來，像是唱了3、4歌的狀態再上場。」飲食也會很節制。

▲LiSA樂收祝福匾額。（圖／好玩國際文化提供）

而她多年來總以粉紅髮色示人，偶爾才有黑髮造型，她解釋現在的髮色會以接下來發行的音樂曲風來決定，「粉色特別多，是因為我第一次演唱動漫歌曲時，裡面樂團主角髮色就是粉紅色，對我來說有重大意義。」