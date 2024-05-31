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楊丞琳IG停更10天發文了「留言剩5人」！合照陳妍希…提前慶生照曝

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳日前參加陸綜《歌手2024》，演唱表現掀起熱議之外，在微博發文「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱」後，更進一步引發討論，還因此被發現悄悄對Instagram貼文設留言數量上限。

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳被發現悄悄對Instagram貼文設留言數量上限。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

楊丞琳2022年9月因為在陸綜提及「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「吃海鮮奢侈論」，引發台灣網友的高度討論，她還因此被發現悄悄對IG貼文設留言數量上限，直到隔年4月宣布要回台開演唱會，才解除這項設定。

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▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳分享4、5月的生活照。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

但近日格外掀起討論的是，楊丞琳20日在IG發文對粉絲告白後，湧進了300多則留言，23日歷經轉發「台灣必將回歸祖國的懷抱」一事，她30日發文後，只剩下5則留言，並顯示「這則貼文設有留言數量上限」，再度成為話題。

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳生活依然忙碌。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

儘管如此，楊丞琳照常分享4、5月的生活照，「看照片就知道我替寶貝妍希提前過生日了，祝妍希明天生日大快樂，也祝所有雙子座的朋友們，生日快樂」，並期待著本周六在演唱會上和歌迷相見歡。

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳提前幫陳妍希慶生。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

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