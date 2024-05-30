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表藝珍首合作李濬榮「覺得可怕」！　私下真實互動全說了

記者王靖淳／綜合報導

浪漫喜劇《我光明正大想成為灰姑娘》昨（29）日在首爾舉辦開播記者會，李濬榮、金賢鎮、表藝珍、宋智友主演群一同出席。其中，首次擔綱女主角的表藝珍坦言，之前覺得飾演男主角的U-KISS前成員李濬榮很可怕，直到真正對戲後才發現對方可愛的一面。

▲表藝珍《我光明正大想成為灰姑娘》。（圖／friDay影音提供）

▲李濬榮（圖左）、表藝珍出席《我光明正大想成為灰姑娘》開播記者會。（圖／friDay影音提供）

表藝珍在劇中飾演女主角「申載琳」，她在受訪時表示，與男主角李濬榮實際配合後，發現對方不僅可愛且淘氣，甚至總能接住她的哏，因此自己感到很自在。為此，李濬榮則稱讚表藝珍，總能靈活應對他說出的台詞，同時也透露，彼此配合出不錯的默契。

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▲表藝珍《我光明正大想成為灰姑娘》。（圖／friDay影音提供）

▲《我光明正大想成為灰姑娘》昨（29）日在首爾舉辦開播記者會。（圖／friDay影音提供）

最新浪漫喜劇《我光明正大想成為灰姑娘》，由執筆《有品位的她》、《大力女子都奉順》、《大力女子姜南順》的名編劇白美瓊出品，她開玩笑說：「邊佑錫在我的戲（指姜南順）裡應該要紅的，怎麼在別人的作品裡紅了，真是讓人煩心。」表示邊已成功，同時也透露，認為這次作品的男二金賢鎮會大放異彩，因為在對方身上看到潛力。

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