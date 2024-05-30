aespa Winter小鳥胃是遺傳！　一家4口「一盤披薩吃不完」超驚人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團aespa成員Winter擁有亮眼外貌以及超強的唱功，使得她成為新生代最受歡迎的女偶像之一。身材纖細的她，食量也很小，近日她與隊友Karina一起登上國民MC劉在錫的網路節目《只是藉口》，首次透露她的「小鳥胃」是家族遺傳，全家食量都非常小，一家四口甚至吃不完一隻炸機。

▲Winter身材相當嬌小纖細。（圖／翻攝自Winter Instagram）

Winter、Karina近日為了宣傳首張正規專輯，登上劉在錫的《只是藉口》，分享了許多未曾公開的私下面貌。Karina提到自己小時候很貪吃，Winter則完全相反，她與家人都是不太愛吃東西的類型，並表示「家人都對吃的沒什麼興趣，吃東西只為了填肚子，每個人都只吃一點」，她自己則是一直到當上練習生時，食量才有所增長。

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▲Winter的小鳥胃是家族遺傳。（圖／翻攝YouTube／只是藉口）

Winter練習生時期某次回家，當時食量已經變大的她，點菜說想吃魚板湯，媽媽依舊準備了跟人數相符的串數，讓一旁的Karina與劉在錫都相當驚訝，她接著補充「我們一家四口甚至吃不完一隻炸機，每次點一盤披薩也都一定會剩，我自己在進公司當練習生以前，也都吃一兩片就膩了 」，驚人的小鳥胃就是源自遺傳。