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徐玄點讚「救出福寶連署」表態：牠在韓多快樂　惹毛陸粉留言被灌爆

記者蔡宜芳／綜合報導

明星熊貓「福寶」在4月因協議合約期滿，從南韓被送回到大陸，讓許多韓國民眾都相當不捨。而牠近來被傳疑似受到虐待，掀起韓國網友請願要求送回福寶，少女時代成員徐玄也因被發現參加連署，惹毛大陸粉絲。

▲▼徐玄點讚「救出福寶連署」：牠在韓多快樂　惹毛陸粉。（圖／翻攝自徐玄IG、中國大熊貓保護研究中心微博）

▲徐玄點讚「救出福寶」的連署貼文。（圖／翻攝自徐玄IG、中國大熊貓保護研究中心微博）

近日傳出福寶的脖子有壓痕及出現脫毛的狀況，額頭、背上也疑似有傷，引發「受到虐待」的質疑，韓國網友也為此發起「救出福寶」的連署運動，請願要求將福寶送回南韓。而徐玄在這次風波當中，被發現點讚了多個連署相關的發文，還疑似留言寫下：「我希望福寶快樂、沒有被虐待，福寶在韓國是多麼地快樂。」甚至將社群大頭貼換成了福寶的照片。

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▲▼徐玄點讚「救出福寶連署」：牠在韓多快樂　惹毛陸粉。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐玄留言、換大頭貼表態。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼徐玄點讚「救出福寶連署」：牠在韓多快樂　惹毛陸粉。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s）

事實上，中國大熊貓保護研究中心此前已發出澄清，指出福寶最近確實出現脖子斷毛的情況，但採集送驗後並沒有發現任何問題，強調之後會更加細心照顧福寶。然而徐玄突然大動作表態，也掀起大陸網友的不滿，眾人紛紛湧入徐玄的社群留言「福寶根本就沒有受到任何傷害，不知道為什麼你們覺得福寶受到了傷害，根本就不存在的事情，對你脫粉了」、「保母還怕孩子在親媽這受虐待了，大笑話」、「福寶被虐待，這件事情就是謠言，希望你能明白」。

▲▼徐玄點讚「救出福寶連署」：牠在韓多快樂　惹毛陸粉。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s）

▲大陸網友湧入徐玄社群留言。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s）

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福寶, 熊貓, 徐玄, 少女時代

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