曾罷課「將主任鎖辦公室」　印度女導演隔30年揚威坎城

記者許逸群／台北報導

印度女導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）以首部劇情片《你是我眼中的那道光》，勇奪第77屆坎城影展評審團大獎，這也是坎城影展繼金棕櫚獎後的第二大獎。該片是印度睽違30多年來首次被選入主競賽的電影，首戰坎城就傳出捷報。

▲導演帕亞爾卡帕迪亞勇奪第77屆坎城影展評審團大獎。（圖／海鵬影業提供）

講述現代女性姊妹情誼的電影《你是我眼中的那道光》，劇情敘述三個平凡女人在傳統社會的掙扎，有著她們遙不可及的夢想，人生的挫折與生活的韌性。自坎城放映即充滿高度讚揚，不僅獲得觀眾長達8分鐘的起立鼓掌，還獲得國際影媒奉上五顆星滿分好評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲睽違30年揚威坎城，《那道光》勇奪評審團大獎。（圖／海鵬影業提供）

導演卡帕迪亞是印度知名藝術家娜莉妮馬拉尼（Nalini Malani）的女兒，曾在印度影視學院學習電影導演，之前短片《午後的雲》和《夏天的話語是什麼》都曾在柏林影展等地首映，2021年曾以《我們一無所知的夜晚》獲頒坎城影展最佳紀錄片「金眼睛獎」。

《你是我眼中的那道光》是卡帕迪亞的首部劇情長片。有趣的是，她一直「很不乖」，當她還是學生時，曾以罷課帶頭抗議學校任命某政治人物擔任學院主任而受到校方處分，連獎學金都遭校方取消。不僅如此，她還將該主任反鎖在其辦公室裡！最後她就讀的研究所選擇支持卡帕迪亞，才終讓校方妥協。