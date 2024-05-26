柯震東現身小巨蛋跳16蹲！起立蹲下全被拍　驚人腿力曝光

記者王靖淳／綜合報導

2024 hito流行音樂獎頒獎典禮昨（25）日圓滿落幕，超過30組卡司共襄盛舉，當天團Energy帶來新歌舞步中的「E16蹲」時，坐在台下的藝人柯震東、大飛也隨音樂挑戰。

▲直擊／《那些年》OST配樂一下 柯震東驚喜現身小巨蛋⋯萬人叫瘋了。（圖／翻攝自Hami Video）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Energy昨（25）日晚上不僅擔任hito流行音樂獎頒獎典禮的頒獎嘉賓，還帶來新歌〈Here I Am〉首跳以及〈星期五晚上〉，當眾挑戰經典舞步「E16蹲」的他們，立即引發台下萬名粉絲暴動，就連男星柯震東、大飛也都隨歌起舞，逗趣模樣全被一旁的藝人蔡瑞雪、孫麥傑給錄了下來。

▲蔡瑞雪分享柯震東跳16蹲的影片。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



透過蔡瑞雪及孫麥傑的影片畫面可見到，柯震東和大飛隨著音樂擺動身體，接著再來回起立蹲下，還不忘對露出自信笑容，絲毫看不出疲態。為此，孫麥傑也在影片內文打趣寫下「16蹲看台版」並附上1個哭笑不得的表情符號，似乎是被2人的舞步給逗樂。

▲孫麥傑分享柯震東跳16蹲的影片。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）