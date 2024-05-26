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吳可熙坎城影展深擁導演　相約台灣「吃道地的雞排」

記者許逸群／台北報導

《灼人秘密》演員吳可熙相隔5年第二度來到坎城影展，主演全新美國電影《藍色太陽宮》榮獲2024年坎城影展「國際影評人週」French Touch評審團獎，國際權威媒體《好萊塢報導》封為本屆坎城影展「20大電影」，她的演出表現也深獲國際影評權威網站《Roger Ebert》狂讚「好到起雞皮疙瘩」。

▲▼ 演員吳可熙。（圖／CAA提供）

▲吳可熙坎城影展擁抱送別導演Constance Tsang。（圖／CAA提供）

吳可熙二度來到坎城影展，過程中受邀參與不少晚宴及訪問，認識了世界各地不少電影人，更開心的是與平時在美國的《藍色太陽宮》劇組再次聚在一起。最後一天要離開時，她與導演Constance Tsang（曾佩裕）依依不捨，彼此深深擁抱道別，兩人相約帶著電影到台灣與觀眾見面，導演非常期待到台灣，更笑說：「一定要吃到真正道地的台灣雞排！」

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《藍色太陽宮》是華裔導演Constance Tsang的首部劇情長片，在有限的拍攝資源下，以短短18天的高效率製作完成拍攝。吳可熙去年底前往美國紐約，與劇組朝夕相處一個月，非常愉快，她坦言：「導演、製片及所有工作人員幾乎都非常年輕，但他們都很專業、很有效率，整個拍攝現場氣氛非常好。」

電影入圍坎城影展「國際影評人週」競賽片，大家又再次聚在一起，也一起參加金馬前進坎城的活動，每天見了面就是聊不完的話題。吳可熙笑說：「我們就像是一家人一樣，彼此頻率相近，沒有語言的隔閡，相隔半年大家又能聚在一起，我們都很珍惜這樣的機會，非常開心。」

▲▼ 演員吳可熙。（圖／CHANEL提供）

▲CHANEL香奈兒邀請吳可熙擔任今年坎城影展的品牌之友。（圖／CHANEL提供）

另外，吳可熙受邀擔任法國時尚品牌CHANEL今年坎城影展的品牌之友。在對談影片當中，她談到與導演Constance Tsang合作的經驗，「很喜歡我們在拍攝過程一起創作的當下，帶出了一些劇本之外的驚喜表演。」導演也很認同她的想法，「這很有趣，有些事不需要分析，而是透過感官上的默契去找到對的方法。」

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關鍵字

灼人秘密, 吳可熙, 坎城影展, 藍色太陽宮, 曾佩裕

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