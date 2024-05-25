直擊／王心凌回台灣了！美炸現身小巨蛋自備驚喜：歌迷喜愛是鼓勵

記者吳睿慈／台北報導

歌手王心凌近日忙於亞洲巡迴演唱會，25日特地來到台北小巨蛋出席「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」，她的造型誠意滿滿，頒獎典禮以一身露肩牛仔長裙美麗現身，表演時又換上一套純白色短裙，開麥熱唱〈感情用事〉、〈BITE BACK〉，能靜能動的舞台掀起全場熱情尖叫。

▲王心凌是「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」大贏家。（圖／記者黃克翔攝）



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王心凌是本屆「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」大贏家，最新專輯《BITE BACK》一連拿下5個獎，她在後台受訪時謙虛表示「感恩的心，新的專輯有好成績很感謝，讓大家有共鳴是最開心的事」，她的表演節目特地把巡演裡的鑽石雨環節搬回小巨蛋，演唱到〈感情用事〉時，特效讓小巨蛋舞台瞬間變成夢幻仙境，她表示：「其實我還在跑巡迴，鑽石雨搬來小巨蛋希望大家喜歡。」

▲王心凌造型超美現身台北小巨蛋。（圖／記者黃克翔攝）



一連帶來兩首歌曲，當觀眾還身處鑽石雨的浪漫氛圍時，王心凌就讓全場置身在「全糖風暴」，馬上轉換風格帶來快歌〈BITE BACK〉，甜蜜出擊融化小巨蛋萬人內心，演出精彩無比。

▲▼王心凌得獎致謝粉絲。（圖／記者黃克翔攝）



專輯成為「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」大贏家拿下5獎，王心凌不忘致謝粉絲，「因為這張專輯是20週年別具意義，歌迷的喜愛對我來說就是最大的鼓勵。」