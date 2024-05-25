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王心凌「我是中華民族一份子」衝熱搜榜首！　張鈞甯：不支持台獨

記者劉宜庭／綜合報導

近日，許多藝人陸續轉發大陸官媒貼文表態，繼歐陽娜娜、侯佩岑、張韶涵後，王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文，其中王心凌寫道「我是中華民族的一份子」，更是在今早衝上微博熱搜榜首，在陸網掀起極高討論度。

▲王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文。（圖／翻攝自微博／王心凌、）▲王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文。（圖／翻攝自微博／王心凌）

▲王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文。（圖／翻攝自微博／王心凌）

▲王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文。（圖／翻攝自微博）

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▲王心凌發文登熱搜榜首。（圖／翻攝自微博／王心凌）

王心凌昨轉發大陸官媒《人民日報》貼文寫下：「我是中華民族的一份子，國土不能分民族不可散。」貼文在今早登上微博熱搜榜首；張鈞甯也在同天發文：「不支持台獨。我們都是中華兒女，盼望能有更多交流，開創民族的偉大復興。」

▲王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文。（圖／翻攝自微博／張鈞甯）

▲王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文。（圖／翻攝自微博／張鈞甯）

▲王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文。（圖／翻攝自微博／張鈞甯）

▲張鈞甯發文。（圖／翻攝自微博／張鈞甯）

在賴清德於20日總統就職典禮提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」後，央視微博發文「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，許多演藝圈名人都加入轉發，其中包含來自台灣的侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、辰亦儒、陳喬恩、賴冠霖、顏人中、文淇，以及嫁給大陸男星的楊丞琳、陳妍希。

此外，五月天主唱阿信昨晚在鳥巢舉行演唱會時說：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的。」蔡依林昨晚在大陸南昌開唱，也向台下高喊：「我們中國南昌最熱情了對嗎！」陸續掀起陸網熱議。

對於藝人紛紛發文表態，陸委會副主委兼發言人梁文傑23日表示，任何明星可能都有自己的立場，或是為了現實生活而不得不的作為，但希望這些人能夠考慮一下台灣人民的心情、考慮一下自己出生的地方。

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