吳可熙紐約拍戲遇搶案！　新片坎城「國際影評人週」獲評審團獎

記者蕭采薇／台北報導

台灣女演員吳可熙主演全新美國電影《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace），22日於第77屆坎城影展「國際影評人週」頒獎典禮當中，榮獲「French Touch評審團獎」，全場歡呼鼓掌。吳可熙開心表示：「很榮幸參與演出，拍攝期間很開心，跟這一群很棒的劇組夥伴有了很濃厚的革命情感，很開心我們一起努力的作品有了好的開始，希望電影很快可以跟台灣的觀眾見面！」

▲吳可熙主演美國電影《藍色太陽宮》，受邀出席坎城影展國際影評人週頒獎典禮。（圖／CAA提供）

華裔導演Constance Tsang（曾佩裕）上台領獎，並表示：「非常非常感謝評審團，我將這個榮耀獻給整個劇組，謝謝我的工作人員、我的演員，再次感謝選片人Ava，讓我們入選這麼棒的單元！」

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「國際影評人週」的評審團給予《藍色太陽宮》盛讚：「很少有電影能成功在一個長鏡頭當中，將愛情故事的核心挖掘出來，並展現濃厚的友誼。這部電影以非常私密的方式，在銀幕中展現悲傷的空虛、拍出人的離散，帶領觀眾揭開大城市當中又小又幽閉的一面，呈現出台灣移民在紐約這座大城市當中格格不入的狀態。導演以溫柔的方式拍攝暴力，讓暴力變得更加難以接受。」

▲《藍色太陽宮》主演李康生、導演曾佩裕、主演吳可熙、主演徐海鵬等劇組成員開心慶功。（圖／CAA提供）

吳可熙、李康生在《藍色太陽宮》飾演移民到美國的台灣人，故事取材自華裔導演Constance Tsang成長經歷所看到的東西，包括她的父母、朋友以及父母與朋友的生活圈。為了讓自己更加融入角色。

吳可熙提早到紐約華人居住的區域生活、到處走走，實際體認到當地存在的槍枝問題，她印象很深有一次劇組在拍攝，樓下的雜貨店就發生持槍闖入的搶案，當時老闆娘直接把錢交給搶匪，讓她直呼：「台灣真的安全多了，安心很多！」

▲《藍色太陽宮》榮獲坎城影展國際影評人週French Touch評審團獎，曾佩裕上台領獎。（圖／CAA提供）

《藍色太陽宮》在坎城影展首映之後好評不斷，國際權威媒體給予高度評價，《綜藝報》（Variety）盛讚「重新建構華人移民故事令人共鳴，搭配出色的演員表現」，而吳可熙的表演也獲得各界好評，《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）狂讚「為角色注入鮮活的生命力」、《銀幕》（Screen Daily）點名「特別令人眼睛一亮」、權威影評網站《Rogen Ebert》則是盛讚「表演深刻且在心中揮之不去」。

▲華裔導演Constance Tsang（曾佩裕）。（圖／CAA提供）

電影《藍色太陽宮》是美國華裔新銳導演Constance Tsang（曾佩裕）的首部劇情長片，由Sally Sujin Oh、Eli Raskin、Tony Yang（楊劼）擔任製片，由吳可熙、金馬影帝李康生及大陸女星徐海鵬主演，全片於紐約拍攝取景，在有限的資源當中，以短短18天高效率拍攝完成，故事圍繞在兩位生活在美國皇后區的華人，因一場重大悲劇相遇，彼此互相陪伴發展出一段愛情故事。劇組期待有機會帶著電影與台灣觀眾見面。