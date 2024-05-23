阿沁揪樂天女孩「激情滾床」！　老婆花花第一反應曝光

▲阿沁再推天后Jolin抒情經典〈妥協〉原創版。（圖／晴空未來提供）



記者翁子涵／台北報導

阿沁日前宣布7月6日將在CORNER MAX舉辦出道20年個人首次亞洲巡演《記得愛》，日前門票一開賣1分鐘內秒殺，面對許多歌迷紛紛敲碗加場，甚至收到留言希望能站上北流開唱，阿沁除了感謝歌迷暖心支持外，透露接下來將以Live house演出形式回歸歌手姿態到各地演出，他表示：「由於是出道20年第一次以個人身分巡演，公司希望我一步一步來，以近距離說故事的方式，用唱作人身分獻聲。」

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▲▼阿沁和「樂天女孩」紫庭在MV中扮情侶。（圖／晴空未來提供）



阿沁特別透露屆時將把台北場演唱會變成「天王天后K歌金曲之夜」，計畫要把歷年來為大咖創作的金曲包括為飛兒樂團創作的〈我們的愛〉、〈月牙灣〉、〈我要飛〉，還有動力火車〈我很好騙〉、蔡依林〈妥協〉、張韶涵〈遺失的美好〉等，誓言要把歌迷青春回憶一次唱盡的阿沁說到：「絕對是一場可以跟歌迷從頭大合唱到結束的嗨歌演唱會！」阿沁更預告將為了個唱大展樂器十八般武藝，吉他、鋼琴一次展現，更預告將請來嘉賓助陣，他語帶神秘地說：「保證精彩！」

而隨著演唱會即將邁入倒數一個月，日前透露為了回歸歌手身分在一年內鏟20公斤的阿沁最近為了演唱會又要開始積極瘦身，目前維持在70公斤上下的他計畫在一個月內再瘦3公斤，想以最佳狀態現身的他表示：「一周三天跑健身房一小時重訓，其他時間天天慢跑30分鐘訓練有氧心肺，希望能達成目標。」

阿沁最近趁勢推出《時空對話原創版系列》情歌第六彈單曲〈妥協〉，這首是他15年前寫給天后Jolin的情歌，MV他親自上陣與「樂天女孩」紫庭扮情侶「同床共枕」還玩親親，為親密戲事先跟老婆報備的他老神在在，笑說：「花花很喜歡這首歌，也知道都是演戲成分，還幫忙點讚分享！」

