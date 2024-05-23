曾寶儀捲黃子佼風波丟工作！　首露面曝真實心聲：總算熬過這段

記者孟育民／台北報導

曾寶儀日前爆出因為黃子佼事件丟失工作，原訂4月要主持孫藝珍首度訪台代言記者會，竟被臨時撤換。她今（23日）風波後首現身汽車活動，平常心說：「我們也跟主辦方很熟，事情發生後也跟他們討論過，人家花了這麼多錢請了大明星來台灣，當然也在希望專注在藝人跟產品身上，我們也很貼心說沒關係，他們的產品銷售那麼好，一定會再來，那時候應該不會再有人出事了吧。」

▲曾寶儀現身汽車活動，談到黃子佼風波。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問會覺得無辜被牽連？曾寶儀說：「但事情就發生了，無不無辜事情也會這樣發生，所以就接受它。很清楚明白自己要的企業，他們就不會擔心會被模糊，因為他們本身很強，也知道我總算熬過這段，你也要走過這段，我們就大家一起走過它吧！」至於損失的金額，她說就是一場記者會的價格，後來就出國不在台灣，「沒有你想得那麼多，我還付的出房屋貸款。」

▲曾寶儀正面看待丟工作。（圖／記者黃克翔攝）

黃子佼的犯行引起公眾關注，過往有過一段情的曾寶儀也是看新聞才知道，直呼也很久聯絡，而張小燕無辜被捲入，她則表示有特別傳訊關心，「我都會跟她說，希望她好好吃飯、好好睡覺，想找人聊天我都會在。」