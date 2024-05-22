Jennie「勝利哥讓人有壓力」！PUA師妹畫面被翻出　網發毛：他本色出演

記者田暐瑋／綜合報導

韓星鄭俊英、崔鍾訓、勝利2019年的「Burning Sun事件」鬧出下藥性侵、勾結警方高層等醜聞，最後入獄服刑。勝利在淫聊團體中扮演領導者角色，向金主們進貢美女享樂，行為令人髮指。微博上22日瘋傳YG娛樂過去製作的情境喜劇片段，當時勝利要脅師妹BLACKPINK出席活動，被拒絕後瞬間變臉，雖是戲劇演出，但仍讓不少網友發毛直呼：「他根本是本色出演！」

YG娛樂過去曾製作情景喜劇《YG戰略資料室》，勝利在劇中遭降職，為了重新得到社長喜愛，無所不用其極往上爬，其中一個片段他邀請師妹團BLACKPINK參加家族日活動，並稱「YG藝人全都要參加」，但BP成員們顯得有些彆扭，委婉拒絕參加，惹得勝利不快，變臉警告：「是因為紅了才這樣的嗎？」當勝利點名Jennie，Jennie則是果斷拒絕，事後更直言：「勝利哥是一位讓人感到壓力的前輩。」Jisoo也說勝利讓她感到不舒服。

▲勝利和BLACKPINK曾演出情境劇，如今再被翻出討論。（圖／翻攝自微博／新劇熱榜）



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雖然這些都是按照節目劇本的設定來演出，但在Burning Sun事件爆發後，再度被網友翻出討論，不少人看到勝利的反應毛骨悚然，直言「我感覺他就是本色出演」、「很多事情浮出水面之後就會發現太真實了」、「之前真的沒能看得出來他是這樣的人」。

▲勝利和BLACKPINK曾演出情境劇，如今再被翻出討論。（圖／翻攝自微博／新劇熱榜）