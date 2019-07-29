《玩命關頭9》驚爆「衝向外太空」　編劇：一定又酷又爽

記者洪文／綜合報導

《玩命關頭》系列電影是環球影業票房製造機，今年推出衍伸電影《玩命關頭：特別任務》，未來兩年還有《玩命關頭9》、《玩命關頭10》接連上映。外界瘋傳未來該系列故事將「衝向外太空」，長期擔任該系列編劇及製片的克里斯摩根（Chris Morgan）笑說，確實一直有開玩笑計畫衝上外太空，「一定又酷又爽。」

▲「唐老大」馮迪索、「莉茲」蜜雪兒羅德里奎茲回歸《玩命關頭9》。（圖／翻攝自馮迪索臉書）



製片兼編劇克里斯摩根向外媒《Polygon》透露：「沒有什麼是不可的能，一切都是有可能。」對於未來《玩命關頭9》、《玩命關頭10》是否衝上外太空，他保持開放態度，「一定又酷又爽，你也知道，事情就是這樣的。」

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儘管可能拉到外太空，製片兼編劇克里斯摩根認為角色的性格、合乎常理仍是最重要的，「即便我是大型動作片粉絲，我仍然講究合乎常理。對我來說，劇情應該符合常理而非打破常規，當你看電影發現在現實生活中不可能或荒謬的情節，觀眾很容易出戲，便無法再享受這部電影了，畢竟你的電影根本不在乎角色。」

▲《玩命關頭：特別行動》是第一部衍伸電影，製片兼編劇克里斯摩根希望衝撞更大的火花。（圖／UIP提供）



其實過去《玩命關頭》系列也有荒謬的情節，製片兼編劇克里斯摩根坦承《玩命關頭6》當中吉賽兒、韓的飛機降落戲「不符合常理」，依照那個降落的時間長度，跑道應該有30英里（約48公里，約台北市中心到桃園市中心的距離）。他笑說：「那一刻觀眾應該會想：『他們真的想把這架飛機降落下來嗎？』或者可能擔心吉賽兒、韓跟機上所有人的生命安全，我認為他們一定有這些想法。我要表達的是，如果要觀眾持續喜愛這一系列，一切都有可能，我們會嚴格檢視符合常理。」

《玩命關頭：特別行動》將於7月31日在台上映。

《玩命關頭9》預計2020年5月22日上映、《玩命關頭10》預計2021年4月2日上映。