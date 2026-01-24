Netflix美女主播信義區撐傘入鏡！揭霍諾德「雨中測試」驚險畫面

記者陳芊秀／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定於24日上午 9點進行徒手攀登台北101直播活動，因台北天候不佳宣布延期。而為Netflix轉播這項極限挑戰的主持人，是知名體育主播艾爾鄧肯（Elle Duncan），一早也在信義區現場拍片說明。

「安全是唯一考量」 雨勢過大創舉喊卡



艾爾鄧肯就在信義區轉播現場，一手拿著麥克風，一手撐著傘入鏡，接著說道：「正如你們所見，這裡的雨勢真的變大了，這對艾力克斯（Alex Honnold）徒手獨攀台北101來說太危險了。」她表示安全是首要任務，因此決定重新安排直播活動的時間，接著安撫觀眾說「我知道，我明白，大家都希望挑戰現在就發生，但請看看幾天前艾力克斯霍諾德在雨中測試攀爬時的畫面」，而影片出現艾力克斯霍諾德嘗試在濕滑外牆攀爬受阻的畫面。

承諾回歸 在更好條件下見證紀錄



最後艾爾鄧肯說：「一旦天氣狀況允許安全攀爬，我們就會回來。同樣的地點、同樣的歷史創舉挑戰，只是會在更好的條件下進行。」

目前Netflix方宣布直播活動改至25日上午9點。而直播邀請了艾爾鄧肯擔任轉播主持，她因擔任ESPN體育新聞主播和女籃轉播聞名，去年底宣布成為Netflix體育主播。直播節目同時邀請了美國攀岩名將艾蜜莉哈靈頓（Emily Harrington）與伍茲（Pete Woods）、人氣YouTuber 馬克羅伯（Mark Rober）、美國職業摔角手Seth Rollins，5位名人也將為這場盛事同台。