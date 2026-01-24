回憶殺！金世正穿浴袍登場　來台送上I.O.I組曲嗨翻粉絲

▲▼金世正來台送上I.O.I組曲嗨翻粉絲。（圖／讀者提供）▲▼金世正來台送上I.O.I組曲嗨翻粉絲。（圖／讀者提供）星金世正時隔2年半再度來台，23日在台北國際會議中心舉行粉絲演唱會「Tenth Letter」，近千名粉絲到場同樂。她披著浴袍登場，先帶來gugudan子團SEMINA的〈Something New〉，隨後脫下浴袍，換上紅格子造型演唱《PRODUCE 101》時期的〈Irony〉，重現當年舞台畫面的經典回憶殺，並以中文大喊「我想你們！」

▲金世正穿浴袍登場。（圖／讀者提供）



距離上一次來台已是2023年，金世正也在台上和粉絲聊起這段空白期，笑問「這段時間我拍了兩部電視劇，有人看過嗎？」聽到不少人舉手，她驚喜直呼「哇，好多人看過！」更開心表示終於有了專屬手燈。她也提到即將迎接出道10週年，希望能和粉絲有更多交流，特別請大家配合ˇdress code，同樂心意貫穿全場。

▲▼金世正來台送上I.O.I組曲嗨翻粉絲。（圖／讀者提供）



活動中粉絲的用心打扮也成為亮點，有人穿上《驅魔麵館》的紅色運動服、有人復刻《社內相親》的申夏莉造型，還有 SEMINA 浴袍與《PRODUCE 101》粉紅運動服現身。看到粉絲分享造型是媽媽幫忙準備，金世正用中文甜甜致謝：「謝謝媽媽！」遇到和自己同齡的粉絲，她則笑稱「朋友」，鼓勵大家「都要好好吃飽，加油」，並感性表示：「謝謝你們給我專屬於台北的溫度。」

除了與粉絲近距離互動，金世正陸續帶來〈Voyage〉、〈Send A Letter〉、〈Solar System〉等歌曲，並以「Tenth Letter」為主軸穿插互動環節。有粉絲詢問是否有 I.O.I 10週年合體計畫，她並未正面回應，卻突然清唱〈When the Cherry Blossoms Fade〉與〈Very Very Very〉。看著粉絲準備的驚喜影片差點落淚的金世正，最後也許下能一定會再來的約定，結束這場近3小時的粉絲見面會。