2女兒同時送急診！李智慧一查「病毒源頭是老公」　嘆媽媽心聲

記者張筱涵／綜合報導

韓星李智慧近日透過社群平台透露兩名女兒因高燒住院的消息，坦言當下相當驚慌，也引發不少家長粉絲的關注與共鳴。

▲▼李智慧。（圖／翻攝自Instagram／jihyesharp）

▲李智慧女兒們發燒送急診。（圖／翻攝自Instagram／jihyesharp）

流感再度流行　週末前就繃緊神經

李智慧於23日在社群媒體發文表示，近期流感再度流行，因此每到週末前都格外緊張。她提到，大女兒已是小學生，小女兒也已6歲，本以為隨著孩子長大，照顧上能稍微輕鬆一些，但實際上仍是忙個不停，「育兒好像永遠沒有結束的一天」。

她也吐露身為母親的心聲，直言隨著年紀漸長、體力逐漸下滑，對「媽媽」這個稱呼變得更加敏感，常常一聽就鼻酸，「有時會懷疑是不是運動不足，但只要一有空就只想睡覺，也說不上原因，總之就是加油」。

兩女高燒至39.4度　緊急撥打119送醫

隨後，李智慧公開因女兒高燒而撥打 119 的紀錄，透露兩名女兒體溫一度飆升至39.4度，身體狀況相當不適，讓她也感到害怕，最終緊急安排入住24小時醫院治療，且兩名孩子的症狀幾乎一模一樣。

她也無奈表示，家中流感的「源頭」其實是丈夫，「老公得了B型流感，好好讓他休息，結果病毒全傳給家人，他自己反而恢復得很好。」語氣中帶著哭笑不得。

▲▼李智慧。（圖／翻攝自Instagram／jihyesharp）

▲李智慧無奈表示病毒源頭是丈夫。（圖／翻攝自Instagram／jihyesharp）

自嘲育兒無止盡　「等我們閉上眼那天才會輕鬆」

談到育兒的辛勞，李智慧也自嘲回應過去媽媽們常問的「等孩子幾歲才會比較輕鬆」，直言答案恐怕是「等我們閉上眼的那一天」，並忍不住嘆氣。她同時上傳照片，只見兩名女兒並排躺在病床上打點滴，畫面令人心疼。

另一方面，李智慧於2017年與稅務師文在完結婚，婚後育有2名女兒，目前也經營YouTube頻道《不討人厭的關注姐姐》，持續分享生活與育兒日常。

▲▼李智慧。（圖／翻攝自Instagram／jihyesharp）

▲李智慧時常分享育兒點滴。（圖／翻攝自Instagram／jihyesharp）

李智慧

