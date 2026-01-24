范少勳爆李銘順藏驚人秘密！　林予晞《凶宅》三搭施名帥嘆：相看兩厭

記者蕭采薇／台北報導

靈異懸疑台劇《凶宅專賣店》上線後口碑爆棚，連霸收視排行榜冠軍！23日舉辦媒體茶敘，金馬新人范少勳、新加坡影后洪慧芳、「驅魔少女」陳姸霏率領施名帥、林予晞等演員群現身。雖然「大家長」李銘順因工作缺席，但范少勳忍不住爆料，這位看似可靠的「雄哥」其實藏著全劇最深的秘密，震撼彈即將引爆！

▲（左起）林予晞、施名帥、范少勳、陳姸霏、洪慧芳出席《凶宅專賣店》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

范少勳劇透「雄哥」身分 結局將有震撼彈

劇中飾演房仲的范少勳，與飾演老闆「雄哥」的李銘順有許多對手戲。他神祕透露：「雄哥看起來什麼都扛得住，大家都很依賴他。但他看每個凶宅案件的眼神，其實都是在看他自己。」范少勳更預告，雄哥的故事會在後段慢慢揭開，「我相信大家看到會很震撼，因為前面真的完全看不出來！」這番話也讓粉絲對後續劇情充滿期待。

▲（左起）江宜蓉、林予晞、施名帥、范少勳、陳姸霏、洪慧芳出席《凶宅專賣店》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

施名帥、林予晞「三世夫妻」 演到相看兩厭



劇中另一大亮點，就是施名帥與林予晞第三度飾演夫妻。兩人默契好到沒話說，林予晞卻搞笑自嘲：「做三世夫妻已經相看兩厭了！」不過這份「厭世感」反而吻合劇中瀕臨崩潰的婚姻狀態。

▲（左起）林予晞、施名帥第三度飾演夫妻，右為范少勳。（圖／記者林敬旻攝）

施名帥感嘆地說：「婚姻最殘酷的就是，光有愛是不夠的，還要懂得怎麼愛。」林予晞也坦言，這是她從影11年來演過最慘的一場哭戲，兩人明明相愛卻不斷推開彼此的寫實劇情，讓現場演員都忍不住跟著落淚。

陳姸霏忍淚「血管快爆炸」 全劇組哭成一團



不只林予晞哭慘，飾演通靈少女的陳姸霏也透露，劇組情感太豐沛，有一場戲大家明明沒有鏡頭，卻在旁邊哭到不行。她笑說因為導演要求不能哭出來，她只能死命憋著，「忍到感覺血管都要爆炸了！」

▲（左起）陳姸霏、洪慧芳有不少對手戲。（圖／記者林敬旻攝）

特地飛來台灣宣傳的新加坡影后洪慧芳則分享，她飾演的「畢婆婆」與陳姸霏之間有著深刻的羈絆，「這種不需要說我愛你，但誰都切不斷的連結，或許複雜卻相當動人。」導演郝芳葳也感性總結，希望觀眾看完戲後，能鼓起勇氣去和解、去道別，「那些沒有被好好處理的情緒，就會像凶宅裡的靈魂一樣徘徊不去。」