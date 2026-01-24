阿信也在等！霍諾德攀101直播因雨延期　主唱守候第一時間留言

記者陳芊秀／綜合報導

原定於24日上午9點登場的世紀挑戰——美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101直播活動，因天候因素宣布延期。Netflix 官方於Threads第一時間發布消息後，意外釣出五月天阿信留言。

▲霍諾德徒手攀登台北101直播延期，五月天阿信來留言了。（圖／翻攝自IG）

直播原本9點開始，Netflix官方於8點22分發文：「因為天候狀況目前先延期了喔大家！！」而五月天阿信趕來留言「安全第一」，發文時間是9點1分。

▲阿信留言：「安全第一。」（圖／翻攝自Threads）

粉絲對於阿信的「早起」驚呼連連，紛紛留言笑稱「好像發生什麼事，阿信總是第一時間知道」。網友對於阿信總是同步關注社會大小事的行為感到佩服，打趣直呼「主唱，可以當選國家［安全］大使了」；更有不少五迷聯想其作息，質疑「他根本還沒睡吧」，或是猜測「好奇心爆棚的主唱很高機率是拿著手機窩在棉被裡面等的人」，直到發現延期才決定要睡覺。這份突如其來的「早起連動」讓眾多網友感到既驚喜又溫馨，感性表示：「陳貓貓怎麼一大早就那麼暖！」、「信哥是真的有感而發」。