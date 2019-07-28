夫趁她懷孕偷吃小三女星！　馬伊琍忍痛原諒…與文章11年婚仍破局

記者劉宜庭／綜合報導

馬伊琍與文章共育有2名女兒，28日無預警宣布離婚，雙方同步發文證實結束11年婚姻。消息一出，不免讓人聯想起，早在5年前，這段婚姻就出現危機，丈夫被抓包外遇女星姚笛，她當時雖選擇原諒，如今仍宣告離婚，令人不甚唏噓。

▲馬伊琍、文章離婚。（圖／翻攝自馬伊琍微博、翻攝自網路）



2014年，文章出軌被抓包，這件事一度鬧得沸沸揚揚，他道歉求和，在微博發文懺悔，「我辜負了馬伊琍和孩子，辜負了家庭，辜負了丈夫和父親的稱呼，辜負了所有對我寄予期望的人。」之後，他還在老婆39歲生日時，在上海包場「補求婚」，打算用「再娶」來彌補過錯。

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▲文章（右）與馬伊琍。（圖／CFP）



而馬伊琍最初未當眾說過什麼，最後以一句「且行且珍惜」原諒他，兩人彷彿又回到普通夫妻的生活。2018年時，她也曾在一場訪問中吐露心聲，認為夫妻間拉扯，傷害的是彼此，「其實婚姻當中對錯沒有那麼重要，誰先說對不起真的沒有那麼重要，誰都有錯的時候，只是角度不同而已。恢復一個正常的家庭氛圍多好，何必要去糾結那些情緒？」

後來，馬伊琍演出陸劇《我的前半生》，憑著精湛演技，再度累積高人氣及討論量，劇中，她飾演遭丈夫外遇背叛的家庭主婦，劇情被形容簡直是真實的人生寫照，在當時掀起熱議。

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