揭發沙皇「裸露激情不倫戀」　教會憤怒抵制：放火燒戲院！

記者林映妤／台北報導

電影《絕世名伶》由曾代表俄羅斯角逐奧斯卡最佳外語片，並獲得金球獎提名的知名導演亞力克西烏契傑利（Aleksei Uchitel）執導，描寫俄國末代沙皇尼古拉二世與俄國首位獲得芭蕾名伶最高榮譽的「至高首席芭蕾女伶」瑪蒂妲之間的禁忌戀情，甚至大膽呈現2人裸露與激情片段！

然而，由於尼古拉二世雖在1918年被秘密處死，卻在2000年受教會封聖。因此電影裡的裸露床戲引發教會團體憤怒，認為該片上映無疑是一種挑釁，將為俄羅斯社會帶來混亂和分裂，揚言封殺、抵制該片，並宣稱要放火燒戲院。

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▲▼《絕世名伶》描述末代沙皇與芭蕾名伶的禁忌愛戀。（圖／天馬行空提供）

正因如此，為《絕》片帶來超高話題性，在俄羅斯創下超過210萬觀影人次的佳績。導演對此也表明立場：「那些人還沒看過正片就說要抵制這部作品！假如我的作品有涉嫌非法，被禁演是理所當然，但假如只出於情緒性、政治不正確等理由就要抵制，那實在說不過去。」



亞力克西烏契傑利一直以來對於「陷於醜聞、爭議之中的英雄」題材相當情有獨鍾，此次他繼當年為慶祝聖彼得堡建城300年，進入聖彼得堡拍攝劇情長片《狂愛聖彼德堡》後，前進葉卡捷琳娜宮（夏宮）、馬林斯基劇院、莫斯科大劇院等俄國重要指標地進行實景拍攝，將世界三大芭蕾舞團之一的馬林斯基劇院芭蕾舞團內的壯麗舞台加以重現。

歷史性的佈景包括聖彼得堡的壯麗宮殿、莫斯科克里姆林宮的古代牆壁、馬林斯基劇院及莫斯科大劇院的豪華內部裝潢等，完整重現俄羅斯帝國全盛時期的兩大據點。《絕世名伶》8月9日上映。

▲《絕世名伶》進入俄國指標建築拍攝。（圖／天馬行空提供）