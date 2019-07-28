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「殺人躲貓貓」一被找到當場殺死！《弒婚遊戲》豪門新娘撞臉瑪格羅比

記者林映妤／台北報導

福斯探照燈影業推出的懸疑驚悚新作《弒婚遊戲》描述一名年輕貌美的新娘，嫁入一個遊戲大亨的豪門之家，原以為這樁婚事就此讓新娘展開幸福美滿的貴婦人生，但萬萬沒想到，想入豪門可沒那麼單純容易！除了驚悚話題，飾演豪門新娘的27歲澳洲女星薩瑪拉威明（Samara Weaving）也被發現撞臉小丑女！

▲▼《弒婚遊戲》薩瑪拉威明。（圖／福斯提供）

▲▼《弒婚遊戲》薩瑪拉威明被發現撞臉小丑女。（圖／福斯提供／達志影像／美聯社）

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▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

片中這個富豪家族有個詭異且變態的家族入門儀式，那就是每個家族的新成員，都必須經過一到遊戲考驗，考驗通過的話，就可以正式入門。遊戲當中有一個最可怕的殺人躲貓貓遊戲，如果抽到這張牌，新人必須要躲過一晚，不能被家族成員找到，一旦找到，就會被當場戮殺！而這位嬌弱的新娘不幸抽中這最倒楣的遊戲，她必須遵照規定，沒有選擇的餘地。

過去多以電視劇作品為代表的薩瑪拉威明近期才以奧斯卡熱門大片《意外》中的傻妹小三潘妮洛普一角逐漸展露頭角，長相酷似「小丑女」瑪格羅比，亮麗的外型更讓許多外媒及影迷直呼是小丑女接班人！

▲▼《弒婚遊戲》薩瑪拉威明。（圖／福斯提供）

▲▼《弒婚遊戲》薩瑪拉威明想當豪門媳婦得通過考驗。（圖／福斯提供）

▲▼《弒婚遊戲》薩瑪拉威明。（圖／福斯提供）

薩瑪拉還有個非常有名氣的演員叔叔，就是在《駭客任務》中扮演讓大家心生恐懼的史密斯幹員影星雨果威明（Hugo Weaving），不僅如此，薩瑪拉的父親賽門威明（Simon Weaving）本身也是位導演及編劇，出身演藝世家的薩瑪拉，其外貌及表演才華都將讓全球影迷開始關注。

《弒婚遊戲》由過去多以拍攝驚悚恐怖片（《惡靈嬰弒》、《索命影帶》）的搭檔組合麥特貝提內里奧爾平（Matt Bettinelli-Olpin）及泰勒吉列特（Tyler Gillett）再度聯手執導，參與演出這一家變態富豪的還包含《沙贊！》亞當布洛迪（Adam Brody）、《闇黑之心》馬克歐布萊恩（Mark O'Brien）、《復仇》亨利茲尼（Henry Czerny），及《無路可退》安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）。

電影劇情宛如洞房版《國定殺戮日》的殘忍獵殺，加上《真心話大冒險》的驚悚遊戲，緊張直逼《暫時停止呼吸》！《弒婚遊戲》將於10月9日上映。

▲▼《弒婚遊戲》薩瑪拉威明。（圖／福斯提供）

▲《弒婚遊戲》驚悚血腥，宛如洞房版《國定殺戮日》。（圖／福斯提供）

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