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用生命看林俊傑演唱會！　超狂歌迷包下大擺錘「雙腳懸空」停最高處2hrs

記者蔡琛儀／台北報導

林俊傑（JJ）27日到湖北襄陽舉辦「聖所2.0」巡演，也是他第一次在襄陽開唱，超過3萬名觀眾齊聚襄陽體育場朝聖，甚至還有歌迷包下場外的遊樂設施「大擺錘」足足兩個小時，當大擺錘停在最高處時，歌迷就坐在上方欣賞演唱會，雖然有創意，但其實距離頗遙遠又相當危險。

▲▼ 林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼ 林俊傑首次在襄陽開唱，有歌迷包下場外的遊樂設施懸空觀看，相當驚悚。（圖／JFJ Productions提供）

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▲▼ 林俊傑。（圖／翻攝微博）

JJ第一次來襄陽開唱，開場的歌曲《曹操》就和這座與三國歷史文化頗有淵源的城市相呼應，而JJ也曾分享過，「每個男生都有一個楊過夢」，因此他的國際歌友會湖北分會，精心準備了許多武俠秘笈送給JJ，還有楊過的面具和印有JJ的楊過造型摺扇，讓在後台的他看到相當驚喜。

▲▼ 林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼ 林俊傑嘴咬歌友會特製巧克力CD，並手拿CD盒合照。（圖／JFJ Productions提供）

在超過兩分鐘的安可呼聲中，JJ再次登台，不僅獻唱經典的《江南》，還有「聖所2.0」的主題曲《進階》，由於他被盛讚是吃CD長大的，因此演出結束後更曬出咬著歌友會特製巧克力CD，拿著極富襄陽特色，並印有「你是用音樂仗劍走天下的俠客」的CD盒，開心寫下：「第一次來襄陽，感受到好多熱情的JM，好開心呀！你們笑的好甜.....不管幾個100天，都一直陪著你們！」

▲▼ 林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼ 熱愛武俠的林俊傑相當開心能到襄陽開唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼ 林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

接下來JJ將在8月3日於常州奧體中心新城體育場繼續開唱；此外，近日英國研究公司YouGov全球調查結果顯示，JJ和歐巴馬、比爾蓋茲、巴菲特、馬雲、李顯龍、劉德華、成龍等一同躋身新加坡民眾最受尊敬的前十名男性之列。

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