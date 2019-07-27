演出前夕...魏如萱宣布重大訊息❤️　網驚嘆：太快了！

記者蔡琛儀／台北報導

「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」今明兩天於桃園藝文廣場舉辦「清新玫瑰趴」，第一天由鄭宜農、魏如萱（娃娃）、舒米恩、黃子軒與山平快、馬修連恩等開唱，娃娃擔任第一天壓軸演出，帶來《你啊你啊》、《I will be fine》等多首歌曲，但她笑虧自己還沒有瘦身成功：「曼達（女keyboard手）最近染了橘色新髮色，大家可以多看她，不要看我，因為我還沒有瘦下來。」

▲▼ 魏如萱今晚擔任鐵玫瑰音樂節壓軸。（圖／新視紀整合行銷提供）

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不過娃娃今天演出前也在IG正式宣佈，自己的體重終於來到5字頭，看來鏟肉計畫應該已經有了成效，讓粉絲驚呼她瘦得太快了，而她也開始忙新專輯錄音，「我會把握在照顧小孩的空檔，盡情的工作，請期待我的新專輯。」

來自泰國的The Mousses是泰國當紅炸子雞樂團，光是MV《害怕知道》點閱率就超過1.5億次，首次來台演出就獻給「鐵玫瑰音樂節，現場更有不少泰國粉絲早早就來卡位。The Mousses表示，來台演出覺得很開心、很榮幸，且很想去陽明山，因為聽說是個漂亮又可獲得平靜的好地方，也想品嘗雞排及珍珠奶茶；音樂上最想與五月天合作，因為兩團音樂風格曲相似，有機會合作應該會很有趣。

▲舒米恩出席鐵玫瑰音樂節。（圖／新視紀整合行銷提供）

目前正為《浪漫臺三線-客家音樂地圖》專輯駐村創作的馬修連恩，與在金曲30演唱大獲好評的黃子軒再次合作《義民塚》，藉由這首結合英語與客語的歌曲，象徵桃園市族群的多元融合。

剛結束英國與德國演出的舒米恩則帶來10首歌曲的演出，後半年他將陸續前往印尼、澳洲、日本、瑞士等國演出，回憶6月底在知名的Glastonbury音樂節演唱《入夜之前》前，提到台灣是亞洲第一個通過同婚的國家時，全場意外大喊「Taiwan！Taiwan！Taiwan！」齊聲為台灣歡呼許久，讓他感動不已。

▲黃子軒與山平快出席鐵玫瑰音樂節。（圖／新視紀整合行銷提供）

鄭宜農當天演唱多首招牌歌曲以及新歌，她表示，目前正在籌備新專輯，站在桃園鐵玫瑰的舞台上也是為年底3000人演唱會做暖身，近日她則剛完成以記者生態與新聞價值為主題的電視劇《鏡子森林》配樂，現在空閒時間就是陪貓玩。