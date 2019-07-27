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張信哲送大彩蛋！　為電影獻聲＋客串演出...粉絲超驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲推出新歌《沒資格難過》，這首歌是林育賢導演電影《跳舞吧！大象》片尾曲，且張信哲也在電影驚喜客串演出，也因此MV導演陳映之特別構思，將劇情設計成電影中男主角的前傳故事，並邀請電影男主角艾倫入鏡，艾倫是張信哲的忠實粉絲，為此獻出MV處男秀。

▲▼ 張信哲。（圖／潮水音樂提供）

▲▼ 張信哲新歌是電影《跳舞吧！大象》片尾曲，MV邀請電影男主角艾倫演出。（圖／潮水音樂提供）

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▲▼ 張信哲。（圖／潮水音樂提供）

艾倫笑說自已特別緊張，有場戲是張信哲要拍他肩膀，他轉身望張一眼，「但那一眼我腦袋全是空白的，我就是看到一個偶像站著我面前發光！」讓張信哲聽了打趣回說：「那時我應該對你做鬼臉才對。」

MV採時光交錯手法鋪陳劇情，由一開始夜晚小麵店與艾倫的相遇，再偶遇歡聚之後，兩人各自回到自己的空間，想起青春未竟的夢想而遺憾，也帶出了貫起MV和電影的關鍵點。張信哲用意很深，他表示《沒資格難過》和電影《跳舞吧！大象》很不一樣，當初在定調這首歌時，是以艾倫的角色作為出發點，「但喜劇不一定要配很活潑、歡快的歌，當你用比較收斂、內在的東西，反而能激發、感受到歡笑背後讓大家想的東西。」

▲▼ 張信哲。（圖／潮水音樂提供）

▲▼《沒資格難過》MV是電影的前傳故事。（圖／潮水音樂提供）

▲▼ 張信哲。（圖／潮水音樂提供）

張信哲又說，因為是針對艾倫去量身打造的前傳，當然就要請到他出馬演出，因為在電影中他飾演的喪志舞者，肯定有特別的故事發生，而在片尾曲《沒資格難過》MV中，就是要讓觀眾去挖掘出當年發生了什麼事。

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