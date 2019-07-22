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TRASH強勢回歸　慘窩40度高溫廢墟...還是要最帥！

記者蔡琛儀／台北報導

曾多次入圍金曲獎、金音獎的TRASH，加盟華納音樂將推出首支單曲《重感情的廢物》，提前為即將發表的新專輯暖身，讓許多樂迷驚喜不已。最新釋出的單曲視覺帥氣程度爆表，為此他們忍受待在體感溫度近40度的悶熱廢墟，最後成果讓團員們都非常滿意，開玩笑說：「我們真的是沒有最帥、只有更帥。」

▲▼ TRASH。（圖／華納提供）

▲TRASH加盟華納後將推出首支單曲。（圖／華納提供）

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為了拍照，鼓手金魁剛率先分享：「我最近在減肥，為了今天，我好幾天幾乎沒吃澱粉了。」全團最瘦的吉他手頤原則唱反調：「昨天睡前我特別多喝了點水，希望有水腫的效果，因為我太瘦了。」而最後拍攝的成果讓每個人都相當滿意，阿夜更笑說：「每個人真的都超帥，尤其是我！」

2009年正式成軍的TRASH，由已逝的藝人安迪兒子、主唱阿夜，及吉他手頤原、鼓手金魁剛及貝斯手博文組成，他們在2017年推出第三張專輯《11:11》後，因為對樂團的未來充滿不確定，討論過後決定短暫休團，去年團員們各自沉潛後，TRASH樂團也迎來了成軍的第十週年，並宣布加盟華納音樂，推出新單曲，今年還要發行新專輯，阿夜也表示：「真的很開心加入華納，跟新同事們都很有共識，大家一起為同個目標努力邁進的感覺很棒！」

▲▼ TRASH。（圖／華納提供）

▲TRASH新歌《重感情的廢物》，描述人在感情面前的軟弱與渺小。（圖／華納提供）

《重感情的廢物》，詞曲皆由阿夜創作，描述人在感情面前的軟弱與渺小，靈感起源於阿夜休團期間的感觸，當時的他剛離開樂團主唱身份，開啟個人的活動，卻在獨自面對工作及生活的所有大、小事時，突然發覺團員及家人、好友的重要性，若身旁沒有這群深愛的人，他彷彿失去動力，像是個無能為力的廢物；當有了他們的支持與愛，才感覺完整。

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