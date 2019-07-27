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專訪／「佛系」方大同罕見爆氣！　工作人員洩他竟怒飆五字

記者蔡琛儀／專訪

金曲歌王方大同睽違8年，將在8月24日二度攻上台北小巨蛋，舉辦「TIO靈心之子」巡迴演唱會，演唱會名字相當有靈氣感，而方大同本人也彷彿像一個仙人，很少看到他大起大落的情緒波動，他透露自己有印象只有生氣過兩次，但具體是什麼事情、怎麼生氣的完全不記得。

▲▼方大同專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲方大同給人印象就是淡定、很少有大起大落的情緒波動。（圖／記者黃克翔攝）

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向一旁工作人員探詢，原來歌王生氣是為了電腦沒存好檔，而且他生氣也只說：「哎！怎麼這樣！」臉色也變不好看，算是相當「佛系」的發脾氣，不過這時同事也都知道他心情不好了。

既然很少生氣，哭泣總會吧？他笑說偶爾看電影會被劇情逼哭，最近哭得一次就是《復仇者聯盟4》，居然讓淡定的方大同忍不住掉下男兒淚。

▲▼方大同專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼方大同談起自己如何抒壓，開玩笑說會跑到懸崖邊大喊。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼方大同專訪。（圖／記者黃克翔攝）

方大同說，從小就被教育碰到問題就要去解決，「每個人都有煩惱，但也不會因此一直煩惱，我不會坐在那裡半天懊惱怎麼辦，你也只能去把事情做出來，反正你想太多也沒什麼用。」而他時時刻刻都會做好接受挑戰的心理準備，因此遇到困難也不會覺得很煩。不過將所有事情看得雲淡風輕的他，還是有最煩惱的事情，就是時間不夠用，「好像一天要兩、三倍的時間才夠吧，或是想有個複製人，不然事情做不完。」

▲▼方大同專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲方大同將在下個月重返台北小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

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