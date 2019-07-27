記者蔡琛儀／台北報導

樂團｢落日飛車Sunset Rollercoaster」今天出席世界三大音樂節「富士搖滾音樂祭」（Fuji Rock Festival）演出，除了是落日飛車首次參戰，也是該音樂祭睽違兩年後，又有台灣歌手參加；今年要達成百場海外巡演的落日飛車，光是前兩個月就在歐美亞三洲跑了42場演出。

▲▼ 落日飛車今天在Fuji rock演出。（圖／夕陽音樂提供）

請繼續往下閱讀...

落日飛車的團員們為了讓行李盡量輕簡，把行李箱的空間讓給樂器，已練習到出國兩個月，可以只帶一個包包隨時出發，秘訣就是將一件T恤可以維持三天都不會臭，團員尊龍笑說：｢洗澡的時候可以把髒衣服掛著一起洗，蒸一下，水蒸氣會把那個髒污稍微帶走，隔天會變比較香。」

落日飛車將在9月13日於台北國際會中心開唱，團長國國笑說：｢演出很多場，幾乎每天醒來不是在飛就是在表演，時間跟體力真的不多，只能用意志力撐過來籌備！」但當天剛好香港天王郭富城也在小巨蛋開唱，他們首次在TICC開唱就與天王撞場，國國樂觀說：｢很好啊！這樣台灣的中秋節很熱鬧！」國國更開玩笑說：｢落日飛車的台北演唱會再500張就完售了！其他的就可以移駕到小巨蛋去看天王的表演！」

▲▼ 落日飛車雖然是一大早演出，還是吸引許多人到場欣賞。（圖／夕陽音樂提供）

他們今天參加富士搖滾音樂祭，配合在山中開唱場地及露營風，全團員清一色以登山裝扮上台表演，舉凡像是登山帽、登山鞋、背心全上身，由於他們被安排到早上10點20分開唱，虧自己是「晨光場」，但現場仍吸引超過兩千人朝聖欣賞，此次國國也說，最想看詹James Blake的演出。