記者蔡琛儀／台北報導

郭修彧將在8月2日舉辦「盲點」音樂會，但她近期忙宣傳太操，居然得了重感冒，嚴重到失聲，幾乎發不出聲音，因而不得不取消近期的通告，讓她自責又擔心，遠在馬來西亞的父母照三餐關心她，郭爸爸常傳訊息來，問女兒：「OK BO（音近台語：沒）？」郭修彧每次看每次笑，就回：「OK lah！」

▲▼ 郭修彧近期忙著準備演唱會，但卻不小心生病。（圖／妮樂佛提供）

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而媽媽則是故意問她：「我們傳訊息也會被妳傳染嗎？」關心方式相當幽默。郭修彧表示，大約10天前的某天，她一覺醒來，發現失去聲音，本來以為只是喉嚨發炎，沒想到兩天後頭痛、呼吸不順，連睡覺都無法好好睡，後來甚至喘了起來，先前吃的藥、打了兩針都沒有效，回診時透過儀器，才得知鼻子兩個呼吸道完全阻塞，原來是綜合了過敏性鼻炎、扁桃腺發炎和器官過敏。

為此她只好取消通告在家養病，也讓她相當自責，而製作人戴佩妮最近也忙著為佛跳牆新專輯錄音，仍不時抽空關心她，讓讓她直呼病感覺都好了一半。雖然在家養病，但她仍不但重覆聆聽、背誦表演曲目、練琴，希望可以讓音樂會更完美，最近這兩天身體比較舒服了，她又開始在家裡大掃除，除了愛乾淨，也是因為本來有跑步的習慣，「生病後都無法做，只好靠大掃除來『彌補』一下。」演唱會購票洽KKTIX。

▲郭修彧下個月演唱會將帶band演出。（圖／妮樂佛提供）