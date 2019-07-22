伍佰年底「伍式情歌」炸高雄　預告明年「唱回小巨蛋」

記者蔡琛儀／台北報導

伍佰& China Blue 2019「Rock Star」演唱會去年起跑，即將於12月21日於高雄巨蛋開唱，而粉絲們敲碗的台北場次，由於台北小巨蛋檔期擁擠，計畫於2020年唱回台北。

▲▼ 伍佰今年在高雄開唱，明年預計唱回小巨蛋。（圖／開麗娛樂提供）

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「Rock Star」演唱會不但是伍佰& China Blue第十四套的大型巡迴演唱會，也是伍佰給所有歌迷邁向出道三十週年的紀念，伍佰笑說因為情歌寫得很好，而伍式情歌能夠如此觸動人心，伍佰說：「我唱的不是情歌，是人生。」這次演唱會曲目包含歷年專輯的經典歌曲《浪人情歌》、《挪威的森林》，還有許久未演出的早期作品《親愛的妳》、《一親紅顏》，以及新專輯《讓水倒流》的新曲等，而每場演唱的曲目也會略有調整，在高雄巨蛋的演出絕對和其他地方不一樣。

▲伍佰此次演唱會也是他送給歌迷的出道30年禮物。（圖／開麗娛樂提供）

演唱會以「Band Sound」的核心精神規劃設計，將以往隱藏於後的團員位置往前挪動，讓觀眾可以更清楚地看見鍵盤手、貝斯手的精彩個人技，同時也加入打擊樂、管樂讓編制更為多元豐富，此外在舞台燈光與搭配歌曲情境呈現的VJ視覺動畫，也是通通Live呈現。高雄演唱會將於23日中午12點於拓元售票系統正式開賣。