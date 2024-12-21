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英熙登陸高雄港！台灣創紀錄「最大海上娃娃」　600無人機重現《魷魚》角色

記者吳睿慈／高雄報導

巨型英熙娃娃登陸台灣！Netflix原創劇集《魷魚遊戲2》即將於12月26日全球上線，台灣以海洋城市高雄作為宣傳據點，「123高雄人」活動21日盛大起跑，打造全世界最大的海上的英熙娃娃，帶給大家一種既壯觀又令人毛骨悚然的氛圍，邀請粉絲共襄盛舉！

▲▼ 英熙登陸高雄港！台灣創紀錄「最大海上娃娃」　600無人機重現《魷魚》角色。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲》巨型英熙登陸高雄港。（圖／Netflix提供）

《魷魚遊戲》台灣片商所發起的「123高雄人」四大亮點於21日正式開跑，邀請全台灣的觀眾與粉絲共襄盛舉，日前先行開跑的《魷魚遊戲》主題輕軌列車搶先預熱，共2輛列車加入輕軌運行行列，帶給粉絲與市民們最沉浸式的體驗。

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▲▼ 英熙登陸高雄港！台灣創紀錄「最大海上娃娃」　600無人機重現《魷魚》角色。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》活動開跑。（圖／Netflix提供）

高雄流行音樂中心珊瑚礁群前21日則有高度13公尺巨型英熙娃娃矗立，打造Netflix全世界最大的海上的英熙娃娃，同時還有活動揭幕儀式正式點燈，現場更找來百位粉紅守衛，穿梭在魷戲會場，與民眾互動，活動現場的場面極為壯觀。

此外，21日活動限定的無人機大秀，將近10分鐘的表演預計讓現場觀眾大開眼界，共集結600台無人機帶來大秀，展示出了《魷魚遊戲》最經典的角色，驚喜感滿分的無人機表演，預計將吸引現場貴賓與所有參與民眾皆紛紛拿起手機搶拍精彩畫面。

▲▼ ▲▼ 英熙登陸高雄港！台灣創紀錄「最大海上娃娃」　600無人機重現《魷魚》角色。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》上線倒數。（圖／Netflix提供）

「123高雄人」巨型英熙娃娃與輕軌主題列車從即日起至1月5日，持續在高雄海灣與市區美景中，陪伴市民與全球粉絲。最後，也請全球粉絲共同期待Netflix《魷魚遊戲》第2季12月26日全球獨家上線。

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魷魚遊戲2, 魷魚遊戲, 李政宰

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