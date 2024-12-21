直擊／張惠妹震撼攻蛋：聲音在哪裡　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

記者蔡琛儀／台北報導

「演唱會女王」張惠妹今（21日）於台北大巨蛋盛大舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，將連炸五場一路唱到31日跨年夜，也讓張惠妹成為首位在臺北大巨蛋跨年開唱第一人，阿妹今一登場就震撼開唱〈血腥愛情故事〉，引爆全場4萬人尖叫聲，她也嗨到頻喊：「大巨蛋的聲音在哪裡？讓我聽到你們的聲音在哪裡！」

▲張惠妹今晚在台北大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）

而張惠妹為了這次破蛋，首度動用三位港台造型師打造26全新舞台華服，其中包括英國的三套高定，光是開場的戰士禮服就要4萬英鎊（約170萬台幣），總造價約700萬元；此外，她也租下大巨蛋23天的檔期，租金超過一億元，是目前為止租用大巨蛋最多天數的演出，還有場地清潔費，包含兩千多間廁所，五場演出的清潔費高達650萬元，加上工讀生1100人、義交120位、保全40人、工作團隊650人，每餐需要接近2000個便當，保險額度達到最高標準六億。

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硬體方面，動用5500片弧形LED屏幕，達2250平方米，尺寸再破紀錄，音響工程動用所有穩立音響器材，還外借其他設備像是燈光2300盞、彩色雷射60隻；三座22米高塔含貨船運費2500萬，組裝需要33000顆螺絲，兩台建築用高空吊車，且因尺寸是大巨蛋專屬，所以演出完還需要熔毀；皇冠造型燈價高達30米，搭建時經過大巨蛋屋頂承重精密計算，舞台上完全沒有立柱遮擋，由於當初器材需求太大，造成全台耶誕跨年檔期舞台硬體荒。

▲張惠妹耗資近5億元打造破蛋演出。（圖／聲動娛樂提供）

天后的演唱會向來一票難求，這回5場共20萬張門票完售，總票房超過8億元，但也因不計成本打造這次珍貴的破蛋演唱會，總成本也高達近五億。因「Max系列」演唱會大多是在戶外體育場舉行，這次移師到台北大巨蛋場內，阿妹特別刪減了特效需求，怕太多煙霧影響大家的呼吸，相當貼心。而陳鎮川透露阿妹忙完台北演唱會，明年會以海外演唱會為主，暫時沒有高雄場次的安排。