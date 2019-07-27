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極道千金出嫁了！黑道老爸牽手　章家瑄淚崩：媽媽在天上會看到

▲▼ 章家瑄、施柏全婚宴 。（圖／記者張一中攝）

▲章家瑄、施柏全婚宴秀恩愛 。（圖／記者張一中攝）

記者林映妤／台北報導

「極道千金」章家瑄去年5月與電影製作人施柏全登記結婚，11月生下女兒「小嘟嘟」，今（27日）雙方在晶華酒店補辦婚宴，章家瑄一襲純白婚紗亮相飄仙氣。她是竹聯幫創幫大老「山雞」章尊良的女兒，想到「極道老爸」今要牽她入場，以及去年過世的媽媽，她忍不住淚灑受訪現場。

章家瑄透露只要一想到父親要牽她進場便忍不住眼眶泛淚，去年母親病逝，沒辦法看她穿上婚紗，她一講又馬上淚崩，拿起衛生紙狂擦，最後堅強表示：「她在天上會看到的，她一定有看到。」至於極道岳父有什麼表示？施柏全笑說：「他說『謝謝你』，還有『辛苦你了』。」搞笑糗老婆很愛「霸凌」自己。

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▲▼ 章家瑄、施柏全婚宴 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 章家瑄、施柏全登記一年多終於補辦婚宴 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 章家瑄、施柏全婚宴 。（圖／記者張一中攝）

章家瑄和施柏全是華崗藝校時期的同學，2人在學期間感情不錯，施柏全透露早在當時就暗戀章家瑄，「但她只把我當成霸凌對象、工具人，神經超粗！」章家瑄則笑說，那時只覺得施柏全人很好，常請他接送，還會和朋友擅自拿他桌上的滷肉飯去吃，施很「被虐」地說：「她蠻好的啦，至少有留一口飯給我吃。」

2人畢業後失聯，直到40歲那年才再度重逢，從相戀到懷孕，趕進度用一個月時間完成。施柏全表示，其實2人討論過這件事，慶幸在對的時間又相遇，「如果當時就在一起我可能會被斷手斷腳，我們都畢業、各自工作，心境上有轉變，後來又在一起很剛好。」

▲▼ 章家瑄、施柏全婚宴 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 章家瑄出嫁，笑容超燦爛 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 章家瑄、施柏全婚宴 。（圖／記者張一中攝）

章家瑄今身穿依依佩佩婚紗品牌wedding 21，3套共100萬，施柏全則全場僅穿一套，自我調侃太胖了不需要換西裝。

2人辦完婚宴後會接著計畫蜜月，但要等「小嘟嘟」斷奶，施柏全大方說地點任老婆挑，章家瑄則甜蜜表示，只要3個人在，哪裡都好，不過又開玩笑說：「你不要最後給我來個宜蘭2日遊喔！」

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