粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

記者潘慧中／綜合報導

陳珊妮日前展開「恐怖谷」影像訪談計畫，邀請了不同領域的工作者參與，Hebe（田馥甄）也是其中一員。當Hebe被問到「妳覺得自己是藝人，還是音樂人」時，她想了想說是藝人，卻引來部分網友很難過，對此，她27日凌晨特地發長文回應了。

▲Hebe。（圖／翻攝自微博／田馥甄Hebe）



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網友看到Hebe自認是藝人而非音樂人的時候，覺得很難過，「正是音樂使我們相遇，唱歌時的妳最有魅力，在我心裡妳就是最佳音樂人…妳才不是『商品』，商品是有標價的，而妳無價。」

▲網友對於Hebe的回答覺得很難過。（圖／翻攝自微博／田馥甄Hebe）



對此，Hebe搞笑回應粉絲：「親～您都@我了，那我就在此回答您囉～。」她表示這並非一件值得難過的事，如果她連自我定位都分不清，那才叫做悲哀，「藝人或音樂人兩者其實並不抵觸，也沒有哪一種比較高尚之分。」

Hebe粗略定義自己是「提供多樣性娛樂的演藝人員」，可以說她是提供不同舞台表演的人，也能說她是提供音樂以外的娛樂者，比方說輕鬆話家常、搞笑分享人生經驗等等。

▲▼Hebe凌晨特地發文安慰粉絲。（圖／翻攝自微博／田馥甄Hebe）



總歸一句話，Hebe提醒支持自己的粉絲，「我是藝人，不代表我不在乎音樂，不在音樂上努力。所以請您也別再難過了。」出道17年了，她明白自我定位，從未覺得自己是商品，但對於市場而言，「藝人本來就是某種程度的商品，這是事實也是現實。」

Hebe微博全文：

回覆評論竟然也有字數限制？！

親~（哪招啊我）

您都 @ 我了，那我就在此回答您囉~

如實回答自己是藝人而非音樂人，有什麼好難過的呢？

如果我連自己的定位都認不清才悲哀吧。

藝人或音樂人兩者其實並不抵觸，也沒有哪一種比較高尚之分。當然，身為表演者也不該被粗糙的二分。

或許我可以當一個比較著重音樂，以歌手為主業的藝人。然而世界上也一定有因為優秀的音樂創作及專業技術被看見後，受到大眾歡迎，而必需轉而成為會表演並提供話題、娛樂，販售各種價值的音樂人。

我自己粗略定義（夜深了讓我大概粗略一下好嗎）的“藝人”是：提供多樣性娛樂的演藝人員。

或許是廣告明星，能挑選適切的品牌，用自己的形象、影響力及演繹能力讓品牌被廣泛看見，產生雙贏的商業價值。有這能力也是一種榮幸啊。

又或許是可以提供音樂以外的視聽娛樂者，輕鬆話家常搞笑或分享人生經驗的走心訪談；提供各種不同媒介、舞台、鏡頭、角度的表演。

我是藝人，不代表我不在乎音樂，不在音樂上努力。

所以請您也別再難過了。

<恐怖谷>說到底是要提醒人的思維不要輕易被侷限，要打開既有的框架，感受並擁抱自然的人性及多樣性，而創造更多的可能性，豐富自己也豐富世界。

BTW,

或許文字理解困難，

但我已經說了，我知道自己是活生生的人，我清楚知道我自己是誰，從沒有覺得自己是商品。

之於市場，藝人本來就是某種程度的商品，這是事實也是現實。

晚安。