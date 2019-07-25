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陳璽安長太帥！被女製片強拉上樓「潛規則」　還爆高層摸屁屁求包養

記者林奕如／台北報導

陳璽安外型結合李國毅、吳尊、畢書盡等至少10張明星臉，還有人曾說像馬英九，剛出道被封「行走的賀爾蒙」，充滿韓系美男魅力。因為外型太亮眼，在美國遇到某地方電視台男高層直接摸屁股求包養，去大陸拍戲還被女製片強迫陪喝酒，甚至拉他上樓，他直呼：「差點走不掉。」

▲陳璽安《遺失2分之一》。（圖／畢獅國際娛樂提供）

▲陳璽安有李國毅、吳尊等人綜合明星臉。（圖／畢獅國際娛樂提供）

陳璽安對表演有興趣，前往美國就讀洛杉磯電影學院，主修導演，副修編劇，畢業後和2位好友投資成立電影媒合公司，還被選為2019年度「全美十大華人傑出青年」，堪稱自帶商業腦的美男。

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他這次在福斯新戲《遺失2分之一》和黃姵嘉組成CP，俊男美女搭配十分搶眼，他透露，其實原本是男二角色，後因為男一檔期出問題，導演讓他跳級當男一，覺得運氣很好，但壓力也超級大。

▲陳璽安《遺失2分之一》。（圖／畢獅國際娛樂提供）

▲陳璽安挑大樑《遺失2分之一》男主角。（圖／畢獅國際娛樂提供）

當然一開始出道也不是十分順利，曾試鏡多次被打槍，原因大多是「你長的太好看、太帥」，他直言：「覺得理由很爛，可以說我人氣不夠，或是演技不夠，我都會接受，因為我覺得自己不帥。」

▲新人陳璽安主演《遺失的1/2》。（圖／畢獅國際娛樂提供）

▲陳璽安在美也是企業家。（圖／畢獅國際娛樂提供）

長相太搶眼給他帶來煩惱，他在美國時，曾被一地方電視台的中年微胖、禿頭的男性華人高層相中，叫他到辦公室「商量公事」時，直接開口說要包養他，甚至表示自己會在大陸投資許多新片，可以直接當男一，趁機摸他屁股，陳璽安說：「我那時候很生氣，我說不需要，就離開了。」

還有一次是他去大陸拍網劇，遇到一位強悍的女製片老闆，直接要他陪喝酒，然後強行拖他上樓，他餘悸猶存：「差一點走不掉。」好不容易脫身，結果隔天又再發生一次，他說，就一直拖時間，等到離開那環境，才終於擺脫。不願意潛規則結果，就是原本戲份重，播出後幾乎全被刪光。

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陳璽安, 遺失的2分之1

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