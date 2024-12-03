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獨／TYGA放鳥台灣！主辦驚傳「電話是空號」　親上火線說明真相

記者蕭采薇／台北報導

美國人氣饒舌歌手TYGA（泰加）原定上月21日在台北開唱，並在會後舉辦After Party狂歡，沒想到就在不少歌迷都已經搭車北上後，主辦單位才緊急公告他因沒趕上飛機，所以演出被迫取消。而退款也是一波多折，讀者向《ETtoday星光雲》爆料，公司疑似登記在生技公司名下，對此主辦也做出回應。

▲▼TYGA剛發文道歉台粉，緊接著又打卡泰國。（圖／翻攝自IG）

▲美國人氣饒舌歌手TYGA因「沒趕上飛機」取消演出，在IG向台粉道歉。（圖／翻攝自IG）

讀者向《ETtoday星光雲》爆料，雖然有收到TYGA主辦單位的信件，要求需填寫退款申請表，但不少人因當初搶票時情急打錯電子信箱，私訊詢問粉絲專頁後，對方僅表示，如果沒有填寫表單，就是無法退款，讓歌迷生氣表示：「我票都順利收到，表示對方就是認證這筆交易，現在卻用e-mail填錯作為理由不退款。」

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此外一度有網友發現，主辦單位onionproduction和「捷登生化科技公司」在人力銀行登記的公司網站一致，但循線追查該公司，卻發現公司電話打過去是空號，《ETtoday星光雲》記者撥打後也確認此事。不過對此主辦單位回覆網友留言表示：「這不是我們唷。」

▲TYGA主辦單位onionproduction，一度被認為是生技公司。（圖／翻攝自人力銀行網站）

▲TYGA主辦單位onionproduction的官網，一度被認為被生技公司登記為公司網址，但該公司電話卻是空號。（圖／翻攝自人力銀行網站）

對於該公司使用其官網作為網址，主辦單位也表示：「應該是幾年前有幫我們找過現場工讀生。」並配上啼笑皆非的表情，但對於網友追問提供公司相關聯絡資訊，官方並未接續回應。而目前人力銀行網頁上，「捷登生化科技公司」已拿下了相關網址。

▲TYGA主辦單位onionproduction，一度被認為是生技公司。（圖／翻攝自人力銀行網站）

▲該生技公司於人力銀行頁面，已拿下主辦單位官網的資料。（圖／翻攝自人力銀行網站）

此外，退款表單中，最後面出現「若因天災、政治局勢不穩定、政府規定的傳染病或因藝人重傷、患病或死亡等無法演出等不可抗力事件而取消演唱會，則不予退款。」但僅以英文表示，也被部分歌迷砲轟：「為什麼不直接寫中文，騙大家看不懂英文嗎？」對此主辦表示，由於並非台灣公司，登記地點在海外，因此才以英文寫下聲明。

▲TYGA主辦單位承諾將延期舉辦，也可選擇退款。（圖／翻攝自IG）

▲TYGA主辦單位承諾將延期舉辦，也可選擇退款。（圖／翻攝自IG）

然而也有粉絲爆料，該公司2019年主辦南韓歌手Jay Park的香港演唱會，最後活動取消，至今都未完成退款。不過onionproduction雖非台灣公司，但主辦過不少活動，近日也為嘻哈歌手馬思維舉辦歐洲巡演，並非部分網友口中的空殼公司。對於TYGA的演出，主辦單位表示：「藝人TYGA因個人因素導致原定演出被迫延期一事經紀公司深表歉意，也保證絕對會重新安排演出日期。」並承諾開放退票。

 

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