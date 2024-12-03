南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

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南韓戒嚴能不能去？　宋讚養「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣佈緊急戒嚴，引發全球高度關注，也有不少遊客對於自己即將啟程赴韓感到憂心忡忡。而韓籍網紅宋讚養對此進行了簡單的說明和分析，強調不是要打仗，但也有可能會體驗到「歷史的一刻」。

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣佈進入戒嚴狀態。（圖／路透）

宋讚養首先強調，這次戒嚴並不是因為戰爭，因此民眾不必擔心有飛彈襲擊。他提到，之前韓國國會議員300席中，在野黨贏了很多票，勢力變得非常強大，因此才會有現在的狀況。

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宋讚養解釋，總統尹錫悅宣布戒嚴的原因是，在其上任以來，在野黨共進行了22次試圖彈劾政府官員的行動，並且在野黨的預算案完全忽視了韓國的毒品問題和民生治安，導致整個國家系統幾乎癱瘓。尹總統因此認為在野黨是想要滅韓的親北勢力，決定動用軍力來抵擋。

▲▼南韓戒嚴能不能去？　宋讚養「10點解析現況」。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

▲韓籍網紅宋讚養經常分享韓國時事。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

針對「非常戒嚴」的特點，宋讚養列出了幾個要點，包括禁止反戰爭示威、不得出國、晚上6點後不能出門、所有外國人必須向政府報備位置、外國人出國可能會有限制，以及軍隊可以替代警察在市內各區駐軍戒備等，「但是！這是以前的方式。現在我想…應該很難（？）吧（？！）對吧總統（…？）」

宋讚養提到，根據韓國憲法第77-5條，如果國會有一半以上的議員要求解除戒嚴，總統必須這樣做，因此很多人認為戒嚴可能很快就會解除，「理論上沒有國會，只有在一個小地方，國會議員們進行投票也是有效的，所以總統應該會盡力阻擋他們聚集。」

宋讚養也指出，現在全韓國軍人將強制延期退伍，並且軍隊已經開始在國會聚集，「一開始我看到消息的時候真的是傻笑而已，也許是我沒有感受過戒嚴的嚴重性。」認為或許過幾天就會平安解除，「比韓劇更韓劇的新劇上映了，我們一起繼續追追看吧。」

【宋讚養全文】

我想很多人應該有很多人在追韓國戒嚴這方面的消息
我的這篇文章也只是盡量用最簡單的方式說明最初步的內容而已

1.不是因為戰爭, 別擔心有飛彈砸過來..

2.有看過以前我發的文的朋友們可能記得，之前韓國的國會議員300席，在野黨贏了很多票，勢力變得很強大，而這是之後的結果。

3.尹總統宣布戒嚴是因為從他當總統到目前為止，在野黨共有22次試圖彈劾韓國政府各界的官僚行為，加上在野黨的各種預算案完全忽視了韓國的毒品或民生治安等，導致整個韓國系統的癱瘓，於是總統把他們視為想要滅韓的親北勢力，動用軍力來抵擋。

4.韓國的戒嚴分成「非常（緊急的意思）戒嚴」、「警戒戒嚴」，而目前是「非常戒嚴」狀態。

5.這樣講真的有點在嚇唬你們…
可是我先用「理論上」的部分來說明非常戒嚴時的幾個特點的話

- 禁止反戰爭示威（這其實原本就不行）
- 不得出國
- 18點後不能出門
- 所有外國人必須向政府報備自己的位置
- 外國人出國有可能會有限制
- 軍隊可替代警察在市內各區駐軍並戒備
etc

但是！這是以前的方式。現在我想…應該很難（？）吧（？！）對吧總統（…？）

6.「我明天去韓國ㄟ怎麼辦？」
- 請看第1項，想要親身體驗一下韓國歷史的一刻的朋友們…歡迎

7.「我跟韓國男朋友下周要去日本玩ㄟ怎麼辦」
- 這我不知道，GOOD LUCK！

8.[韓國憲法第77-5]
國會～～～有一半以上的國會議員要求解除戒嚴時，總統必須這樣做
所以很多人認為明天可能就會解除戒嚴
假如這樣總統還不解除的話這是…痾…獨裁
所以！總統宣布戒嚴的同時，目前已經迅速廢除了韓國了國會。
但是！理論上沒有國會，只有在一個小地方，國會議員們進行投票也是有效的，所以總統應該會盡力阻擋他們聚集。

9.現在起全韓國軍人將強制延期退伍，並且韓國國會已經有軍隊開始在聚集了

10.一開始我看到消息的時候真的是傻笑而已，也許是我沒有感受過戒嚴的嚴重性。
或許韓國這次的戒嚴可能是明天？或者過個幾天，就會平安結束的一個多巴胺分泌EVENT而已，或許會是韓國黑歷史的時刻也說不定。

比韓劇更韓劇的新劇上映了，我們一起繼續追追看吧。
只是…我跟一些朋友們可能也會是小小配角啦:)

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尹錫悅, 戒嚴, 南韓戒嚴, 宋讚養

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