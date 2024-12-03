ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

記者葉文正／台北報導

香港方面傳出《流行音樂教父》劉家昌癌逝，演藝圈好友莫不震驚，劉家昌演藝圈好友白冰冰對此震驚又難過，並透露：「我前陣子一直找他跟他助理，但是沒有回應，竟然是這樣。」並提到劉家昌生前有段時間心情不好，跟甄珍與愛子章子衡改名有關。

▲章立衡僅曬出一張照片，間接回應父親。（圖／翻攝自章立衡臉書、劉家昌微博）

▲劉家昌(左)曾心痛兒子章立衡改名。（圖／翻攝自章立衡臉書、劉家昌微博）

白冰冰聽到消息，心情有如罩上烏雲：「也太突然了，好震驚，他對我有恩，因為女兒小燕離開後，是劉大哥跟楊登魁積極幫我處理後事，難怪我最近一直聯絡她助哩，聯絡他都沒連絡上，都沒接我電話，我難過到不知道該怎麼跟說，家屬也很低調，後來他跟甄姊又有困擾，我們也是只能安慰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《超級冰冰Show》主持人白冰冰快閃西門町街頭。（圖／記者林敬旻攝）

▲白冰冰遺憾沒有聯絡上劉家昌。（圖／記者林敬旻攝）

白冰冰承認，之前找劉家昌找的很急，原因是：「他年紀大了，我覺得應該多關心他，也想找她上《我愛冰冰秀》，之前在一年前我在友台，他也來上我節目，知道我很辛苦，他本說沒在上節目，而且很多他的歌也不見得能唱，因為版權分布，搞到連他自己也不能唱，他曾抱怨什麼社會，自己歌也不能唱，當時他有來相挺，我覺得我應該要等我有空就要多關心他。」

▲▼劉家昌。（圖／翻攝自Facebook／劉家昌）

▲劉家昌寫出不少經典歌曲。（圖／翻攝自Facebook／劉家昌）

被問到跟劉家昌生前的交流，白冰冰說，「之前劉大哥還特別去我新竹的房子，跟旺董等好友，一起到我家作客，我也邀請苗栗縣長作陪，我也疑惑怎麼一年都沒有聽到他的聲音，真的聯絡不上，記得他有很多痛心的事情，包括此生最愛跟他翻臉，還有兒子改姓，這些我們都有深談過。」

白冰冰也嘆息：「劉大哥也不喝酒我也沒喝酒，看他心情不好，應該是有很多鬱卒的事情在心裡，對我來講，他是長輩，也是很棒的朋友，只是家務事我們都沒辦法處理，我們勸他要寬心，讚他是台灣一代偉人，寫的《梅花》等歌曲，是台灣代表歌曲之一，畢竟他有好多膾炙人口的作品，自己唱也寫給別人唱，是演藝圈一代高人，雖然急性子，但也很願意助人。」

白冰冰說，她也去住過劉家昌在大陸的別墅，當時連助理小冰都去了，也談到劉家昌最後對音樂的熱情：「他在宜蘭有弄錄音室，也有看中陳思瑋，因他看到蕭敬騰、楊宗緯都很紅，也覺得思瑋很有唱功，可以栽培，希望帶他到大陸演唱，建議去他的錄音室，可以寫幾首歌給他，唱了肯定會紅，我前陣子到民視太忙自己的事，閒下來時想說要聯絡他，蛋連絡不到，都沒接電話，助理也不接很奇怪。」遺憾沒有跟劉家昌連絡上。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

推薦閱讀

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉家昌, 白冰冰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉子千5年前改姓「章」　劉家昌「最後貼文痛罵家人」：改姓幽默
  2. 人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家
  3. 舅舅是劉家昌！高怡平聞憾事震驚「20年沒聯絡」　悲痛發聲：我很愛他
  4. 56歲蕭薔內臟脂肪只有1！　右肩疼痛就醫「全身健檢」結果超驚人
  5. 劉家昌傳癌逝！曾政大輟學「創作3千首歌」　陳昇評：在我心中是神
  6. 炎亞綸第一次公開「發長文護愛」後首露面！　親揭另一半心情
  7. 賈永婕直播落淚…露面吐轉職風波！　蔡淑臻公開放閃185cm男友
  8. 劉家昌昔翻臉前妻「再轟兒不孝」　切割章立衡：不姓劉不能拿錢
  9. 劉家昌驚傳辭世「最後PO文曝光」　哀訴心願：再唱〈我是中國人〉
  10. 樂壇最強星二代！泰勒絲指定女歌手　「葛蕾西」宣布4月來台開唱

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366