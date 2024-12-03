獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

記者葉文正／台北報導

香港方面傳出《流行音樂教父》劉家昌癌逝，演藝圈好友莫不震驚，劉家昌演藝圈好友白冰冰對此震驚又難過，並透露：「我前陣子一直找他跟他助理，但是沒有回應，竟然是這樣。」並提到劉家昌生前有段時間心情不好，跟甄珍與愛子章子衡改名有關。

▲劉家昌(左)曾心痛兒子章立衡改名。（圖／翻攝自章立衡臉書、劉家昌微博）

白冰冰聽到消息，心情有如罩上烏雲：「也太突然了，好震驚，他對我有恩，因為女兒小燕離開後，是劉大哥跟楊登魁積極幫我處理後事，難怪我最近一直聯絡她助哩，聯絡他都沒連絡上，都沒接我電話，我難過到不知道該怎麼跟說，家屬也很低調，後來他跟甄姊又有困擾，我們也是只能安慰。」

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▲白冰冰遺憾沒有聯絡上劉家昌。（圖／記者林敬旻攝）

白冰冰承認，之前找劉家昌找的很急，原因是：「他年紀大了，我覺得應該多關心他，也想找她上《我愛冰冰秀》，之前在一年前我在友台，他也來上我節目，知道我很辛苦，他本說沒在上節目，而且很多他的歌也不見得能唱，因為版權分布，搞到連他自己也不能唱，他曾抱怨什麼社會，自己歌也不能唱，當時他有來相挺，我覺得我應該要等我有空就要多關心他。」

▲劉家昌寫出不少經典歌曲。（圖／翻攝自Facebook／劉家昌）

被問到跟劉家昌生前的交流，白冰冰說，「之前劉大哥還特別去我新竹的房子，跟旺董等好友，一起到我家作客，我也邀請苗栗縣長作陪，我也疑惑怎麼一年都沒有聽到他的聲音，真的聯絡不上，記得他有很多痛心的事情，包括此生最愛跟他翻臉，還有兒子改姓，這些我們都有深談過。」

白冰冰也嘆息：「劉大哥也不喝酒我也沒喝酒，看他心情不好，應該是有很多鬱卒的事情在心裡，對我來講，他是長輩，也是很棒的朋友，只是家務事我們都沒辦法處理，我們勸他要寬心，讚他是台灣一代偉人，寫的《梅花》等歌曲，是台灣代表歌曲之一，畢竟他有好多膾炙人口的作品，自己唱也寫給別人唱，是演藝圈一代高人，雖然急性子，但也很願意助人。」

白冰冰說，她也去住過劉家昌在大陸的別墅，當時連助理小冰都去了，也談到劉家昌最後對音樂的熱情：「他在宜蘭有弄錄音室，也有看中陳思瑋，因他看到蕭敬騰、楊宗緯都很紅，也覺得思瑋很有唱功，可以栽培，希望帶他到大陸演唱，建議去他的錄音室，可以寫幾首歌給他，唱了肯定會紅，我前陣子到民視太忙自己的事，閒下來時想說要聯絡他，蛋連絡不到，都沒接電話，助理也不接很奇怪。」遺憾沒有跟劉家昌連絡上。