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「向太」陳嵐挺30年閨蜜甄珍　大罵劉家昌：那個壞人

記者蕭采薇／綜合報導

資深音樂人劉家昌和影后甄珍原本是演藝圈模範夫妻，卻在2015年爆出早已離婚28年，甄珍當時透露，這段婚姻其實只維持了9年，一直沒有公開離異消息，是為了給兒子「完整的家」。不過2017年雙方徹底撕破臉，甄珍好友「向太」陳嵐，更出面表示：「我有幫她罵那個壞人（劉家昌）！」

▲▼0712 甄珍「甄愛高雄群星會」-陳嵐。（圖／記者黃克翔攝）

▲「向太」陳嵐曾稱呼劉家昌是「那個壞人」。（圖／記者黃克翔攝）

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劉家昌和甄珍、劉子千（現名：章立衡）一家人支離破碎。父子後來在2018年鬧翻，劉家昌指控前妻甄珍敗掉10億家產、奪產貪得無厭，甄珍則反咬他愛賭博，兩人離婚是因個性不合。劉子千為挺媽媽，2019年宣佈改名為章立衡，卻讓爸爸劉家昌更加生氣，砲轟兒子「不姓劉不能拿錢」。

甄珍、劉家昌和劉子千。（圖／CFP）

▲劉家昌、甄珍和章立衡（舊名：劉子千）一家人早已鬧翻。（圖／CFP）

而一項心直口快，在兩岸三地演藝圈呼風喚雨的「向太」陳嵐，和甄珍有著超過30年的交情，更曾在2019年為力挺甄珍來台，出席「甄愛高雄群星會」活動。陳嵐當時表示：「我有幫她罵那個壞人（劉家昌），後來還跟那個壞人絕交很多年！」

▲▼ 0712 甄珍「甄愛高雄群星會」-向華強,陳嵐,向佐,郭碧婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲「向太」陳嵐（左二）和甄珍是多年好友，曾帶一家人力挺閨蜜，（左起）向華強、陳嵐、郭碧婷、向佐。（圖／記者黃克翔攝）

不過陳嵐也強調，不是因為甄珍才與劉家昌絕交，「我跟向華強幫他很多，但後來我們都心灰意冷，所以跟那個人絕交，已經很久了快十年了！」

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劉家昌, 甄珍, 劉子千, 章立衡, 向太, 陳嵐

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