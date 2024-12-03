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納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

記者孟育民／台北報導

王偉忠3日在中廣《欸？我說到哪裡了！》專訪納豆與依依，納豆日前向女友依依求婚成功，小倆口娓娓道來從八年前相戀、經歷納豆突然腦出血的意外後、決定終身相依的心路歷程。依依表示，其實納豆病後始終很堅強，再苦都沒掉過眼淚，但在求婚前一週，納豆忽然問依依，「我真的會好嗎？我有這個資格可以娶你嗎？」兩人頓時百感交集，忍不住抱在一起痛哭。

▲▼納豆、依依接受王偉忠專訪 。（圖／中廣提供）

▲納豆、依依接受王偉忠專訪 。（圖／中廣提供）

11月下旬兩人到沖繩出外景時，依依說她心裡有數，覺得納豆很可能要求婚了，因為納豆整個人很不安，一直很緊張！可是當她真的看到納豆在沙灘上雙膝下跪，對她深情求婚，還是感動淚崩，哭到不可抑遏。依依覺得如果沒有這場病，納豆與她應該不會結婚；兩人歷經劫難還能慢慢走到這一步，彼此好像一起長大了。王偉忠聞言說，他都快哭了。

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回顧這條康復之路，當納豆腦出血，依依覺得他不對勁，果斷送醫，等開完刀、離開加護病房回到普通病房，依依本來預備打開門很帥氣的對納豆說，「Baby你看，我就說我會把你救活吧！」沒想到場景和她想像的完全不同。

▲納豆求婚了。（圖／TVBS提供）

▲▼納豆在沖繩求婚。（圖／TVBS提供）

▲納豆求婚了。（圖／TVBS提供）

儘管如此，依依還是親自照顧納豆，她說每天早上起來，看到納豆能健健康康的在她身邊，就覺得很感恩。納豆從第一天交往就對她非常好，連生病之後，心心念念也是希望趕緊康復、才能繼續照顧依依。她以前喜歡納豆的才華，現在很喜歡他的纖細與溫柔，而且納豆對事業很有企圖心，希望能抱回第二座金馬獎。

小倆口希望婚後能生三個孩子，王偉忠問到未來有男人追女兒怎麼辦？納豆不加思索地回答，「好啊追啊！反正追不到，因為我會阻止！」儼然已經是個霸氣的爸爸了！

▲納豆在臉書放上了求婚誓詞。（圖／翻攝自納豆臉書）

▲小倆口現在感情超甜蜜。（圖／翻攝自納豆臉書）

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