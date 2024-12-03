劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

記者吳睿慈／台北報導

「流行音樂教父」劉家昌3日驚傳病逝的消息，享壽83歲。但家屬不願意對外公布死訊，《ETtoday》記者致電大兒子、章立衡（劉子千）、甄珍以及劉家昌助理手機皆未接未回，稍早，更有香港資深媒體人汪曼玲發文證實「劉家昌，一路走好」，使得死訊傳得更盛。

▲劉家昌3日傳病逝。（圖／翻攝自微博／劉家昌）



「流行音樂教父」劉家昌驚傳在台北逝世，享壽83歲。香港資深媒體人汪曼玲同步發文透露，他12月1日驚傳在台北逝世，據了解，他近來檢查出右邊頸部及肺都有腫瘤，後續到榮總進行化療，但依舊沒能戰勝死神，友人打電話給大兒子，並證實了死訊。

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▲汪曼玲哀悼劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌、汪曼玲）



事實上，劉家昌4月曾更新照片，但臉色憔悴、身材瘦弱，當時已引起粉絲關注，如今傳出逝世。但家屬目前未對外證實死訊，《ETtoday》記者傳訊大兒子，對方僅已讀未回，另外，章立衡（劉子千）、甄珍以及劉家昌助理手機皆未接未回。

▲劉家昌是傳奇音樂人。（圖／翻攝自微博／劉家昌）



音樂人劉家昌和前妻甄珍（本名章家珍）2017年撕破臉，過去曾矛頭指向兒子章立衡（舊名劉子千），不滿當初看新聞才得知小孩改名換姓，怒轟：「不忠不孝！」後來又因財產問題對簿公堂，近期雙方數度隔空交火，不料，3日傳來病逝消息。

劉家昌在1968年以瓊瑤電影《月滿西樓》同名主題曲打開知名度，後來又為尤雅創作名曲〈往事只能回味〉，事業開始走上坡。劉家昌的名作包括了鄧麗君〈獨上西樓〉、甄妮〈誓言〉、鳳飛飛〈有真情有活力〉、歐陽菲菲〈嚮往〉、劉文正〈諾言〉、費玉清〈晚安曲〉等，並於2001年獲得第12屆金曲獎特別貢獻獎。