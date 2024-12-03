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快訊／劉家昌證實癌逝！享壽83歲　家屬：治喪以低調方式進行

記者吳睿慈／台北報導

知名音樂人劉家昌捧紅7、80年代眾多大咖，3日卻傳來病逝消息，稍早家屬證實死訊，享壽83歲。劉家昌近來檢查出右邊頸部及肺都有腫瘤，後續到榮總進行化療，但依舊沒能戰勝死神，晚間傳出死訊，只是家屬不願對外證實，直到稍早，官方透過聲明書證實「劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。」他已在12月2日離世，治喪過程將低調進行。

▲▼▲劉家昌去世，享壽83歲。（圖／翻攝自劉家昌微博、章立衡臉書）

▲劉家昌去世，享壽83歲。（圖／翻攝自劉家昌微博）

劉家昌家屬稍早對外證實，他於2024年12月2日因癌症安詳辭世，在最後的日子裡，他的身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳，基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，「感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。」

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▲▼劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

▲劉家昌最後一張照片更新停在4月。（圖／翻攝自劉家昌微博）

劉家昌在1968年以瓊瑤電影《月滿西樓》同名主題曲打開知名度，後來又為尤雅創作名曲〈往事只能回味〉，事業開始走上坡。劉家昌的名作包括了鄧麗君〈獨上西樓〉、甄妮〈誓言〉、鳳飛飛〈有真情有活力〉、歐陽菲菲〈嚮往〉、劉文正〈諾言〉、費玉清〈晚安曲〉等，並於2001年獲得第12屆金曲獎特別貢獻獎。

家屬也透過聲明表示，「再次感謝大家一路以來的愛護與支持。劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。」悲痛證實劉家昌離世消息。
 

家屬聲明：

尊敬的各位親友、朋友以及關心劉家昌老師的所有人：

我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。

老師的一生充滿了音樂與愛，
他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。

在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。

劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。

我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。

再次感謝大家一路以來的愛護與支持。

劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。

劉家昌老師家屬

2024年12月3日

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