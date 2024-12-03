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劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

記者蕭采薇／綜合報導

資深音樂人劉家昌留下無數膾炙人口作品，但對年輕一代來說，他為兒子劉子千（現名：章立衡）打造的《唸你》，可能都比過去的經典更令人難忘。劉子千因《唸你》被眾人嘲笑，卻也因此爆紅，應證「黑紅也是紅」的流量密碼。但甄珍卻很心疼，表示兒子根本受到劉家昌控制。

▲章立衡僅曬出一張照片，間接回應父親。（圖／翻攝自章立衡臉書、劉家昌微博）

▲章立衡（舊名：劉子千）曾曬出一張照片，間接回應父親。（圖／翻攝自章立衡臉書、劉家昌微博）

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劉子千在2011年發表《唸你》，是他的第二張專輯，但「復古」的旋律、唱腔和MV在當時引起討論，但譏笑大過正面評價，由於這首歌當時標榜是劉家昌為兒子親身打造，劉子千當時受訪時也只能說：「爸爸開心就好。」並沒有埋怨。

劉子千在那之後，只在兩年後再次發行個人專輯，之後歌手生涯並止步於此。直到2017年甄珍和劉家昌徹底翻臉，甄珍才爆出，兒子出道時「幾乎是被劉家昌的魔爪操控」。她表示，劉家昌當時要求劉子千與唱片公司解約，他則要主導兒子的音樂，並威逼利誘他演唱當時明顯不合時宜的《唸你》。

▲▼0712 甄珍「甄愛高雄群星會」-甄珍,劉子千。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉子千（右）後改從母姓，更名為章立衡，母子經常一同現身，左為甄珍。（圖／記者黃克翔攝）

甄珍表示，劉子千因父親成為眾人笑柄，後來也對音樂感到恐懼，開始轉往戲劇圈發展，卻再次遭到劉家昌恥笑演戲像小丑。甄珍痛批，劉家昌在兒子成長期間幾乎沒有陪伴，爾後似乎又以不斷貶低、打擊的方式，想對兒子精神控制，才逼得她得說出真相保護劉子千。

 

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