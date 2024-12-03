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奧斯卡獎季搶頭香！　《你是我眼中的那道光》奪哥譚獎最佳國際電影

記者蕭采薇／綜合報導

奧斯卡獎季展開的首個獎項－美國哥譚獎（Gotham Awards），3日舉行頒獎典禮。印度女性電影《你是我眼中的那道光》（All We Imagine as Light）繼勇奪今年坎城影展評審團大獎後，再次搶下頭香、榮獲「最佳國際電影」大獎，照亮前進奧斯卡之路。

▲奧斯卡獎季搶頭香《你是我眼中的那道光》奪哥譚獎。（圖／海鵬提供）

▲印度電影《你是我眼中的那道光》在奧斯卡獎季搶頭香，拿下哥譚獎。（圖／海鵬提供）

該片是導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）的首部劇情片，劇情描述居住在孟買的三個女人，她們的愛情與夢想的故事。卡帕迪亞今晨與製片湯瑪斯哈基姆（Thomas Hakim）從金球獎影后瑟夏羅南及實力派演員蓋皮爾斯手中接下獎座，她興奮直呼「能獲獎真是太棒了！」，並一直感謝評審、發行商以及觀眾們，呼籲大家「馬上進戲院欣賞這部電影！」

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「哥譚獎」作為奧斯卡獎季的先發獎項，意在鼓勵國際獨立電影與新銳導演，入圍名單由影評、媒體、影展策展人等組成的委員會選出，得獎名單則由影視製作產業人士組成的獨立評審團進行評選。本屆哥譚獎「最佳國際電影」評審團由包括《之前的我們》女星葛麗塔李（Greta Lee）、《羅馬》墨西哥製片尼可拉斯塞利斯（Nicolás Celis）等5位影人所組成，一致決定將今年的「最佳國際電影」，頒給這部廣獲讚賞「如泰戈爾詩般的浪漫」的電影《你是我眼中的那道光》。

▲奧斯卡獎季搶頭香《你是我眼中的那道光》奪哥譚獎。（圖／海鵬提供）

▲《你是我眼中的那道光》榮獲哥壇獎「最佳國際電影」大獎，照亮前進奧斯卡之路。（圖／海鵬提供）

《你是我眼中的那道光》導演卡帕迪亞來自孟買，是印度知名藝術家娜莉妮馬拉尼（Nalini Malani）的女兒，曾在印度電影與電視學院學習電影導演。該片是她的首部劇情長片，也是30多年來首部挺進坎城並且獲獎的印度電影，獲得日本名導是枝裕和的高度推崇，上月更特地邀請她出席東京影展座談。《你是我眼中的那道光》全片在印度大城市「孟買」拍攝，卡帕迪亞以溫柔寫意的詩句和虛實交錯的影像，譜寫出城市女子的動人情誼，是枝裕和也盛讚卡帕迪亞「成功描繪出印度社會女性的複雜性」。

▲奧斯卡獎季搶頭香《你是我眼中的那道光》奪哥譚獎。（圖／海鵬提供）

▲《你是我眼中的那道光》導演卡帕迪亞（左）來自孟買，作品也深受日本名導是枝裕和賞識。（圖／海鵬提供）

《你是我眼中的那道光》劇情描述三個居住在孟買的女人的愛情與夢想：護士長普拉巴（卡妮·庫斯魯蒂Kani Kusruti飾）有天從久未連絡的丈夫那裡，收到婚姻的最後紀念品「一只電鍋」，擾亂了她平靜的生活。年輕的護士阿努（迪芙亞普拉巴 Divya Prabha 飾），則愛上穆斯林男孩，想在偌大城市裡、尋覓一個可以約會的地方。

▲奧斯卡獎季搶頭香《你是我眼中的那道光》奪哥譚獎。（圖／海鵬提供）

▲《你是我眼中的那道光》描述三個居住在孟買的女人的愛情與夢想。（圖／海鵬提供）

她們的好友帕洛蒂（恰亞卡當Chhaya Kadam飾）住的貧民窟蓋成了豪宅，她卻被迫離開這座城市。三個居住在孟買的女人，點出了擁2000萬人口，被譽為「夢想城市」的美麗與哀愁，獲國際媒體盛讚是一首「追尋生命之美的頌歌」，《你是我眼中的那道光》將於12月27日全台上映。

 

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你是我眼中的那道光, 帕亞爾卡帕迪亞, Payal Kapadia

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