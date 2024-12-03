SJ利特驚喜現身華山！　「暖心做一舉動」寵粉無極限

記者孟育民／台北報導

首檔台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》12月6日即將全球首播，客家電視在華山重現節目場景與販售餐車「特漢堡」，週末也由台灣代表：温昇豪、江宏傑與Judy擔任「一日店長」，與粉絲近距離暢聊節目幕後精彩點滴。快閃店開幕首日，廚房老闆利特更帶著成員們進入快閃店參觀，看著復刻的場景與劇照牆，大家都彷彿回到苗栗那段時光，紛紛開心在快閃店內簽名留念，利特也展現超級寵粉的一面，兩度現身店門口讓粉絲拍照留念。

▲▼利特現身華山吸引大批粉絲。（圖／客家電視台提供）



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江宏傑說：「離節目拍攝完也好幾個月了，很高興有這個機會跟大家合體，快閃店裡面有我們在經營餐廳的照片還有播放節目預告跟花絮影像，還有各種我們周邊的商品，彷彿又回到在餐廳裡打拼的大家，也希望大家能夠更了解客家美食和客家文化！也請大家期待我們的節目。」最後温昇豪也表示：「很開心這個快閃店的開幕，謝謝利特從韓國過來，一起爲客家文化盡一分力量。」

▲江宏傑分享感言。（圖／客家電視台提供）

週末的「一日店長」由温昇豪、江宏傑與Judy，三位也跟在場粉絲交流互動，並且將「特漢堡」親手交給粉絲品嘗，Judy談到這次演出的經驗也分享：「雖然之前在台灣也有參與過實境節目，不過覺得自己在《廚師的迫降：客家廚房》中，更加可以做自己，沒有什麼負擔。」江宏傑也和粉絲信心喊話說：「雖然預告看到我熱湯淋臉的慘案，但之後我可是很專業的，一定要好好期待我的表現。」

▲温昇豪、江宏傑與Judy擔任一日店長。（圖／客家電視台提供）



