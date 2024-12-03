ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

SJ利特驚喜現身華山！　「暖心做一舉動」寵粉無極限

記者孟育民／台北報導

首檔台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》12月6日即將全球首播，客家電視在華山重現節目場景與販售餐車「特漢堡」，週末也由台灣代表：温昇豪、江宏傑與Judy擔任「一日店長」，與粉絲近距離暢聊節目幕後精彩點滴。快閃店開幕首日，廚房老闆利特更帶著成員們進入快閃店參觀，看著復刻的場景與劇照牆，大家都彷彿回到苗栗那段時光，紛紛開心在快閃店內簽名留念，利特也展現超級寵粉的一面，兩度現身店門口讓粉絲拍照留念。

▲▼利特、 温昇豪、江宏傑與Judy擔任一日店長。（圖／客家電視台提供）

▲▼利特現身華山吸引大批粉絲。（圖／客家電視台提供）

▲▼利特、 温昇豪、江宏傑與Judy擔任一日店長。（圖／客家電視台提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼利特、 温昇豪、江宏傑與Judy擔任一日店長。（圖／客家電視台提供）

江宏傑說：「離節目拍攝完也好幾個月了，很高興有這個機會跟大家合體，快閃店裡面有我們在經營餐廳的照片還有播放節目預告跟花絮影像，還有各種我們周邊的商品，彷彿又回到在餐廳裡打拼的大家，也希望大家能夠更了解客家美食和客家文化！也請大家期待我們的節目。」最後温昇豪也表示：「很開心這個快閃店的開幕，謝謝利特從韓國過來，一起爲客家文化盡一分力量。」

▲▼利特、 温昇豪、江宏傑與Judy擔任一日店長。（圖／客家電視台提供）

▲江宏傑分享感言。（圖／客家電視台提供）

週末的「一日店長」由温昇豪、江宏傑與Judy，三位也跟在場粉絲交流互動，並且將「特漢堡」親手交給粉絲品嘗，Judy談到這次演出的經驗也分享：「雖然之前在台灣也有參與過實境節目，不過覺得自己在《廚師的迫降：客家廚房》中，更加可以做自己，沒有什麼負擔。」江宏傑也和粉絲信心喊話說：「雖然預告看到我熱湯淋臉的慘案，但之後我可是很專業的，一定要好好期待我的表現。」

▲▼利特、 温昇豪、江宏傑與Judy擔任一日店長。（圖／客家電視台提供）

▲温昇豪、江宏傑與Judy擔任一日店長。（圖／客家電視台提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

推薦閱讀

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

利特, 廚師的迫降:客家廚房, 江宏傑, 1

讀者迴響

最新新聞更多

  1. SJ利特驚喜現身華山！　「暖心做一舉動」寵粉無極限
  2. 快訊／劉家昌證實癌逝！享壽83歲　家屬：治喪以低調方式進行
  3. 「向太」陳嵐挺30年閨蜜甄珍　大罵劉家昌：那個壞人
  4. 浪花男子驚傳「成員在台受傷」　藤原丈一郎硬撐2天：暫停部份活動
  5. 一粒風格突變「戴黑框眼鏡」散發知性美　下秒撥開瀏海飄出仙氣！
  6. 選秀偶像爆「陳立農在節目喝到痰水」　他遭控霸凌喊冤：就是意外
  7. 劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子
  8. 黃子佼被判刑8月　吳宗憲再重批：演藝圈早就沒這個人
  9. 許光漢公開擇偶條件！　飛東京「2天拍20小時外景」敬業過程曝光
  10. 劉子千5年前改姓「章」　劉家昌「最後貼文痛罵家人」：改姓幽默

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366